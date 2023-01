Španski koreograf Jose Carlos Martinez, ki je balet Pariške opere prevzel nedavno, pred tem pa je bil prvak ansambla, se je k ljubljanski Operi vrnil po dveh letih. Kot je povedal na današnji predstavitvi, je ljubljanski baletni ansambel takrat odkril z baletno pravljico Gusar istega skladatelja, sočasno pa so začeli razmišljati tudi o baletni ljubezenski zgodbi Giselle, ki jo je sicer lani postavil za hrvaški narodni ansambel.

Ideja je bila, da bi zgodbi dali novo dinamiko, ki bi bila bližja današnji senzibilnosti, je povedal koreograf. Na enak način je k delu pristopil tudi scenograf in kostumograf Inaki Cobos Guerrero. Izbral je tradicionalni pristop, pri čemer bodo kostumi poudarili razliko med plemiškimi in kmečkimi liki, scena pa bo vsebovala tudi atmosfero lebdenja.

Glasbeno vodstvo bo v rokah dirigenta Kevina Rhodesa. Kot je izpostavil, stoji Giselle na samem začetku zgodovine baleta, kot ga razumemo danes. Partitura je bila napisana posebej za zgodbo, pred tem so bili baletni večeri sestavljeni iz niza posamičnih plesnih točk. V glasbenem smislu pa vsebuje tudi tako imenovani vodilni motiv (leitmotiv), ki ga je Adam (1803-1856) v Giselle uporabil že pred Richardom Wagnerjem. Orkester tako po njegovih besedah nakazuje dogajanje na odru.

Repertoarna klasika

Balet, nastal po zgodbi nemškega romantika Heinricha Heineja, v dveh dejanjih prikazuje nasprotje med resničnostjo življenjske zgodbe v prvem in fantazijsko vsebino v drugem dejanju. Nesrečno zaljubljeno dekle s podeželja se, potem ko ji ljubezen stre srce, znajde v vilinskem svetu. Praizvedli so ga leta 1841 v Parizu v koreografiji Julesa Perrota in Jeana Corallija, od takrat pa se je uveljavil kot repertoarna klasika.

Umetniški vodja ljubljanskega baleta Renato Zanella je postavitev označil za timsko delo. Ker gre za zgodovinsko delo, pa je tudi izobraževalne narave: s poznavanjem tradicije lahko mladi lažje razumejo sodobnost, je prepričan.

Glavni vlogi Giselle in plemiča Albrechta bodo plesale štiri zasedbe plesalcev. Direktor ljubljanske Opere Staš Ravter je med njimi omenil Kento Yamamota in ukrajinsko balerino Anastasio Matvienko, ki se je nedavno pridružila ansamblu. Po koreografovih besedah bo tako zanimivo videti, kako se bodo prepletle tradicije različnih šol, med drugim francoske, iz katere izhaja sam, in ruske, iz katere prihaja ukrajinska plesalka.

Balet bodo v CD uprizarjali do 28. januarja in kot je napovedala generalna direktorica Uršula Cetinski, bo letošnje leto v CD tudi sicer precej plesno obarvano.