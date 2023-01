Po sklepu vlade morajo vsi gospodarski subjekti, ki so cene zvišali v nasprotju z zakonom o uvedbi evra kot uradne valute na Hrvaškem, svoje maloprodajne cene blaga in storitev revidirati skladno s temeljnimi načeli pravil in zakonov, in to tako, da bodo postavljene do višine cen, ki so veljale ob koncu minulega leta, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina po seji vlade povedal gospodarski minister Davor Filipović.

Ob tem je vlada državnemu inšpektoratu, davčni in carinski upravi, določenim ministrstvom, centralni banki ter regulatorjem finančnega trga, trga z energijo in linijskega prometa naložila, da nemudoma izvedejo nadzore pri poslovnih subjektih. Gospodarstvo ministrstvo bo poleg tega potrošnikom omogočilo spremljanje cen blaga in storitev na različnih prodajnih mestih, kmetijsko ministrstvo pa bo spremljalo gibanje cen kmetijskih in živilskih proizvodov.

Cene so se povzpele za 10 do 80 odstotkov

Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je na seji vlade povedal, da so se po uvedbi evra s 1. januarjem cene v storitvenih dejavnostih povzpele za od 10 do 80 odstotkov. V turističnem sektorju so opravili 151 nadzorov in zabeležili 52 primerov, kjer so ponudniki turističnih storitev cene dvignili od enega do desetih odstotkov.

Cene določenih izdelkov pri posameznih trgovcih so se zvišale za od tri do 19 odstotkov, med drugim čokolade, pekarskih izdelkov, piva, masla, kisle smetane, toaletnega papirja in kave. Inšpektorat je v minulih dveh dneh izvedel 306 nadzorov, povezanih s cenami, in ugotovil 96 kršitev.

»Svobodni trg da, profitarstvo v teh razmerah pa nikakor ne,« je uvodoma na seji vlade poudaril hrvaški premier Andrej Plenković in ocenil, da je zviševanje cen krivo tudi za višjo inflacijo v državi. »Novembra je bila inflacija v EU 11,1 odstotka, pri nas pa 13 odstotkov. Zato bomo vse, kar vpliva na višjo inflacijo, a je skrajno nepotrebno, sankcionirali. Proti temu se bomo borili z vsemi mehanizmi, ki jih imamo na voljo,« je napovedal in med možnostmi navedel ukrepe na področju subvencij in davkov.

Poudaril je, da je cilj uvedbe evra krepitev gospodarstva. »Ni cilj in smisel, da nekdo neupravičeno bogati na račun državljanov. Pomembno je, da vsi, ki to počnejo, spoznajo, da to ne bo šlo. Ukrepali bomo proti vsem, prav proti vsem,« je dejal.