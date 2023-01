Povprečna vrednost študentskega obroka višja za 1,76 evra

Po navedbah Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) se povprečna vrednost študentskega obroka s 1. januarjem zvišuje za 1,76 evra, in ne 1,23 evra, kot so navajali sprva. Kot so pojasnili, je do razlik v vrednosti prišlo zaradi sprva nepopolnega zajema podatkov o ponudnikih študentske prehrane.