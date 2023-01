Za Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) je skupaj predvidenih pet ambulant za neopredeljene bolnike, in sicer dve v Zdravstvenem domu Kranj ter po ena v zdravstvenih domovih na Jesenicah, v Radovljici in Tržiču. V zdravstvenih domovih Škofja Loka, Bled in Bohinj ambulante niso predvidene.

Kot je po današnji seji strokovnega sveta povedala strokovna vodja OZG Lidija Pretnar Pristov, so še številni problemi na poti do vzpostavitve ambulant za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika - od problema delovne sile do problema prostora. »Bomo iskali resurse in ambulante skušali vzpostaviti, vendar pa bo za to potrebnega še nekaj časa,« je dejala.

Pojasnila je, da jih je ukrep ministrstva za zdravje presenetil, saj so bila navodila zdravstvenim domovom posredovana konec prejšnjega leta, ukrep pa je v veljavo stopil v novem letu. Pretnar Pristov je povedala, da so stekli pogovori z zdravniki za delo v omenjenih ambulantah. Vendar pa imajo zdravniki, ki naj bi v njih delali, že svoje ambulante, poleg tega dežurajo in imajo veliko nadur.

Po besedah strokovne vodje OZG kaže, da je med zdravniki in tudi med medicinskimi sestrami interesa za to dodatno delo zelo malo. Vendar pa pogovori in postopki za vzpostavitev ambulant za neopredeljene tečejo. »Ambulant v tako kratkem času ne moremo organizirati in jih bomo, ko jih bomo lahko,« je napovedala.

Na Gorenjskem je sicer po podatkih, ki so jih pridobili, okoli 9000 bolnikov, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Tako da na Gorenjskem po njenih besedah ta problem ni tako zelo pereč kot v nekaterih ostalih delih Slovenije.

Trenutno na Gorenjskem nove bolnike vpisujejo zdravniki v Bohinju in Škofji Loki, kjer so pravkar odprli novo ambulanto družinske medicine. K vpisu zaradi razbremenitve pediatrije sicer še posebej vabijo škofjeloške mladostnike od 15. leta starosti. Na Gorenjskem težave rešujejo tudi z organizacijo nadomestnih ambulant, na katere se lahko bolniki obrnejo v primeru daljših bolniških odsotnosti ali upokojitev njihovih osebnih zdravnikov.

Posebej težka je trenutno situacija v jeseniškem zdravstvenem domu, kjer so začasno odsotni kar štirje od 14 zdravnikov družinske medicine. »Pred nami je ena daljša bolniška odsotnost, ena upokojitev, od prej imamo še eno nepokrito ambulanto, mlajša zdravnica pa je na porodniškem dopustu. V vseh štirih ambulantah bo urejeno nadomeščanje,« je napovedala direktorica ZD Jesenice Maja Robič, ki je vesela pomoči treh specializantov iz ZD Radovljica.

Hkrati na Jesenicah kot prvi na Gorenjskem vzpostavljajo zdravstveno administrativni center. Štiri administratorke bodo zdravnikom in medicinskim sestram olajšale birokratska opravila. Na dodaten prihranek časa v prid bolnikom pa računajo tudi s pomočjo elektronskega kartona, s katerim imajo dobre prve izkušnje.