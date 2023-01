V filmih Avatar in Avatar: Pot vode se gledalci seznanijo z dvema različnima klanoma plemena Na'vi: enim, ki živi v gozdu, in drugim, ki živi v vodi. Obe plemeni sta miroljubni in se zatečeta k nasilju le, ko njuno zemljo zasedejo ljudje. Vendar pa lahko občinstvo kmalu ugotovi, da niso vsi člani plemena dobri.

Cameron je za francoski portal 20 Minutes povedal, da bo naslednji del, ki je trenutno naslovljen zgolj kot Avatar 3, predstavil tretji klan Pandore, ki bo prikazal temnejšo stran Na'vija.

Kot je napovedal, bo v njem raziskoval »drugačne kulture od tistih, ki jih že pokazal«. »Raziskovali bomo nove svetove, ob tem pa nadaljevali zgodbo glavnih likov,« je razkril režiser.