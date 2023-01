Kljub temu, da naj bi si pred objavo spominov princa Harryja po poročanju medijev zelo prizadevali, da bi vsebino čim dlje obdržali v tajnosti, britanski časnik trdi, da je pridobil kopijo strogo zaupnega rokopisa avtobiografske knjige, in piše o sporu, ki ga je opisal Harry, med katerim naj bi ga William porinil na tla.

»Zgrabil me je za ovratnik, mi strgal verižico in me vrgel na tla,« je časnik povzel prinčeve navedbe. Ob Harryjevem padcu se je razbila pasja skleda in mu poškodovala hrbet.

William naj bi Harryjevo ženo Meghan pred tem opisal kot »težavno, nesramno in toksično«, nakar je Harry svojega brata obtožil, da prevzema zgodbe britanskega tabloidnega tiska. Po navedbah v poročilu so sledile žaljivke, kar je spor še zaostrilo.

William naj bi po navedbah Guardiana tekom spora brata obtožil tudi, da se obnaša kot dedič, in ni mogel razumeti, zakaj njegov mlajši brat ni zadovoljen s tem, da je »rezerva«. Izmenjala naj bi si več žaljivk, nato pa je William zatrdil, da je želel Harryju le pomagati, kar je slednji odločno zavrnil, čemur je sledil fizični obračun.

Harry po navedbah Guardiana v knjigi piše še, da ga je William spodbujal, naj mu vrne udarec, in omenja njune pretepe v otroštvu. Trdi, da je to zavrnil in dodaja, da je William po obračunu najprej odkorakal, nato pa »se je vrnil z izrazom obžalovanja in se opravičil«.

Naslov Harryjeve knjige - Rezerva - sicer izhaja iz starega aristokratskega reka, ki pravi, da je prvi sin dedič vseh naslovov, moči in bogastva, drugi pa je posledično le »rezerva«, če se prvorojencu kaj zgodi.

Harryjevo nezadovoljstvo s tem, da je zgolj »rezerva«, je po navedbah Guardiana povezovalna tema avtobiografske knjige, ki zajema poglavja o njegovem otroštvu, šolanju, odraščanju v kraljevi družini in karieri v britanski vojski, odnosu s starši in bratom ter življenju z Meghan.