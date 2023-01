Srbskega novinarja do smrti zgrizli psi

Srbski novinar, medijski analitik in eden od ustanoviteljev produkcijske skupine Mreža Vladan Radosavljević je umrl, potem ko so ga v sredo na hribu Kosmaj uro vožnje od Beograda napadli in zgrizli psi, je za srbski portal FoNet potrdila direktorica Mreže Lila Radonjić. Njegova žena Olga je bila v napadu hudo poškodovana.