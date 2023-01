Kot so zapisali na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, so v sodni stavbi na Tavčarjevi ulici danes zjutraj prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba. Obiskovalce in stranke obveščajo, da sodišče trenutno ne posluje.

Policisti so zavarovali in izpraznili prostore ter opravljajo pregled stavbe. Preverjajo tudi okoliščine klica in zbirajo dokaze. Po končanem pregledu bo sodišče znova pričelo poslovati in javnost o tem obvestilo.

Kot so še pojasnili na sodišču, je to v zadnjem obdobju že drugi tovrstni klic.