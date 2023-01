Podrobnosti primera so sicer nejasne, saj naj bi bila tako žrtev kot morilka usodnega dne pod vplivom alkohola, poroča časnik Washington Post.

Porota je videla posnetek policijske telesne kamere, na katerem Negroponte v stanovanju drži brisačo na vratu krvavega Rasmussena, joče in ga prosi naj diha.

Porota je ni obsodila za naklepni umor, ampak ji vseeno grozi do 40 let zapora, ker je Rasmussenu skušala namerno škodovati, ne glede na to, da je dejanje kasneje obžalovala. Na sojenju je sicer trdila, da se ničesar ne spomni.

83-letni John Negroponte, ki je v vladi predsednika Georgea Busha mlajšega leta 2005 postal prvi nacionalni direktor obveščevalnih dejavnosti ZDA, je Sophio z ženo posvojil iz sirotišnice v Hondurasu, ko je bil tam veleposlanik ZDA.

Izrazil je razočaranje nad odločitvijo porote, ki po njegovem mnenju ni dovolj upoštevala olajševalnih okoliščin, kot so težke življenjske izkušnje hčerke in dejstvo, da je bila v alkoholiziranem stanju. Kazen ji bo izrečena 31. marca, po obsodbi pa so ji nemudoma odvzeli varščino in jo poslali v zapor.