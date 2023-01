Kalifornijo je v sredo prizadela ciklonska bomba, vrsta hitro naraščajoče nevihte, ki je sicer pogostejša na vzhodni obali ZDA in Kanade. Prinesla je zelo močne vetrove in nalive, ki naj bi povzročili poplave na območjih, ki so jih že v preteklih dneh prizadela zaporedna neurja.

Ameriška nacionalna vremenska služba (NWS) je opozorila, da bi lahko prišlo do »obsežnih poplav, preplavljanja cest, rušenja pobočij, podiranja dreves, obsežnih izpadov električne energije, motenj v prometu in, kar je najhuje, verjetno tudi do smrtnih žrtev,« poroča britanski BBC.

Najmočneje naj bi udarilo ponoči in danes zjutraj, ko se bodo neurja razširila tudi nad južno Kalifornijo. Vremenske službe opozarjajo tudi, da bi lahko sunki vetra dosegli hitrost do 110 kilometrov na uro.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je medtem po navedbah francoske tiskovne agencije AFP razglasil izredne razmere, da bi zagotovili »podporo prizadevanjem za odzivanje na neurja in reševanje«, v San Franciscu pa so vzpostavili operativni center za izredne razmere.

Županja San Francisca London Nicole Breed je dejala, da se mesto »pripravlja na vojno« in da po vsem mestu zagotavljajo na tisoče vreč s peskom, da bi preprečili poplave. V gorovju Sierra Nevada naj bi medtem po napovedih zapadlo več kot meter snega, v več šolskih okrožjih na severu Kalifornije pa so za četrtek odpovedali pouk.

Tudi vzhodneje od Kalifornije se približno 30 milijonov ljudi sooča z obsežnimi nevihtami, ki so v več zveznih državah ZDA že povzročile tornade. Po podatkih NWS je trenutno več kot 105 milijonov ljudi po vsej ZDA izpostavljenih hudim vremenskim nevšečnostim.