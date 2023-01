V petek bo povečini sončno in po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem in Notranjskem lahko občasno rosi ali rahlo dežuje. V nedeljo bo v severovzhodni Sloveniji še delno jasno. Drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Frontalne motnje se pomikajo proti vzhodu severno od Alp. K nam od zahoda še doteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ljudi zmerno obremenilen, v petek pa ugoden.