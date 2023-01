Verniki so se od Benedikta XVI., ki je umrl na silvestrovo v 96. letu starosti, lahko poslovili od ponedeljka do srede zvečer v vatikanski baziliki svetega Petra. Glede na navedbe Vatikana je baziliko, kjer je ležal, obiskalo okoli 200.000 ljudi.

Nato so truplo pokojnega papeža prestavili v krsto iz cipresovega lesa, vanjo pa priložili spominske kovance in medalje iz obdobja njegovega pontifikata, Benediktove palije in v kovinskem valju še besedilo z opisom njegovega obdobja papeževanja. Po pogrebni slovesnosti bodo krsto položili v dodatno krsto iz cinka, to pa še v dodatno iz hrastovega lesa.

Pogreb Benedikta XVI. bo na željo pokojnika slovesen, a preprost, a kljub temu brez primere v zgodovini. Prvič v zgodovini jih namreč vodi naslednik umrlega papeža, sedanji papež Frančišek.

Ker Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, njegov pogreb ni državniški. Na njem pričakujejo okoli 70.000 vernikov in cerkvene dostojanstvenike, pa tudi državnike in kronane glave.

Iz Slovenije so udeležbo na pogrebu napovedali predsednica republike Nataša Pirc Musar, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf ter ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Zaslužni papež bo pokopan v kripti bazilike svetega Petra, v tamkajšnji nekdanji grobnici Janeza Pavla II., katerega posmrtne ostanke so ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Tja ga bodo položili takoj po pogrebni slovesnosti.

Ob pogrebu veljajo strogi varnostni ukrepi. Med drugim je zaprt zračni prostor nad Vatikanom, za varnost bo skrbelo več kot 1000 rimskih policistov.

Nemec Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Osmi Nemec na čelu katoliške cerkve in drugi v skoraj 500 letih, ki ni bil Italijan, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja.

Zaradi šibkega zdravja je odstopil 28. februarja 2013 kot prvi papež po več kot 600 letih, s tem pa odprl pot za izvolitev svojega naslednika, papeža Frančiška. Od svojega odstopa je živel v relativni osami v vatikanskem samostanu, Cerkev pa je vodil Frančišek. Že več mesecev je bilo znano, da je Benedikt XVI. fizično šibak in da komaj govori, njegovo zdravje pa se je močno poslabšalo prejšnji teden.