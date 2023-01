DeMar DeRozan in Patrick Williams sta vsak k domači zmagi prispevala po 22 točk, Nikola Vučević jih je dodal 21 in 13 skokov.

Dragić je odigral 17 minut tekme, v tem času pa k zmagi prispeval šest točk, tri skoke in šest podaj.

Z zmago bi se mrežice na vrhu vzhodne konference izenačile z Boston Celtics, namesto tega pa so zdaj skupaj z Milwaukee Bucks - ti so s 104:101 v gosteh premagali Toronto Raptors - na drugem mestu s tekmo zaostanka za Kelti.

Z zmago košarkarji Chicaga niso samo zaustavili zmagovitega niza gostov, temveč obenem tudi pokvarili izjemen večer Duranta, ki je tekmecem natrosil kar 44 točk. Kyrie Irving jih je dodal 25, Seth Curry pa 22 s klopi, a gostitelji so imeli kar šest košarkarjev, ki so dosegli vsaj deset točk.

Naslednja tekma bike čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Philadelphia 76ers.

V Torontu je dan po 55 točkah spet blestel Giannis Antetokounmpo, ki je s trojnim dvojčkom - 30 točk, 21 skokov in deset podaj - pomagal Milwaukeeju do zmage po podaljšku s 104:101 pri Toronto Raptors.

Antetokounmpo je bil tudi podajalec Graysonu Allenu za odločilno trojko 11 sekund pred koncem podaljšane igre.

»Tega ne moreš narediti sam. Zaupati moraš svojim soigralcem,« je dejal Antetokounmpo in dodal: »Poskušam biti agresiven ... Toda na koncu koncev se vsi prilepijo name in moj soigralec je povsem odprt. Pri zadnji potezi je bil Grayson popolnoma odprt in uspelo mi je podati žogo.«

To je bil 31. trojni dvojček v karieri za grškega zvezdnika in šesti, ko mu je uspelo doseči vsaj 30 točk in 20 skokov.

James Harden je za Philadelphia 76ers dosegel 26 točk in osem podaj, Tobias Harris, De'Anthony Melton in Montrezl Harrell pa so vsak dodali po 19 točk, s čimer so gostitelji po podaljšku premagali Indiano s 129:126.

Sixers so igrali brez prvega zvezdnika Joela Embiida, ki je poškodovan, a so kljub temu prekinili niz štirih zmag Indiane.

Koš Evana Mobleyja štiri sekunde pred koncem je prinesel Clevelandu zmago nad Phoenixom z 90:88. Caris LeVert je bil najboljši pri Cavaliers z 21 točkami, Donovan Mitchell pa je dodal 20 točk in devet podaj.

Ja Morant je dosegel 23 točk in osem skokov ter popeljal Memphis Grizzlies do zmage s 131:107 pri Charlotte Hornets, s katero so se grizliji na vrhu zahodne konference izenačili z Denverjem Vlatka Čančarja.

Prvi mož za zmago Minnesote Timberwolves proti Portlandu s 113:106 je bil Anthony Edwards z 32 točkami.

C.J. McCollum je dosegel 28 točk, Jonas Valančiunas pa je dodal 16 točk in 17 skokov za New Orleans Pelicans, ki so s 119:108 doma premagali Houston Rockets.

Zmagali so tudi New York Knicks, ki so na krilih 38 točk Jalena Brunsona, Julius Randle pa je dodal 25 točk in 13 skokov premagali San Antonio s 117:114.