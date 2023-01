Bolni, neumni, dementni …

Slišati je, da imajo vzgojiteljice v vrtcu zadnje čase težave pri hranjenju malčkov. Namesto da bi ti veselo komunicirali z njimi, v smislu leti leti ptička, in socializirano odpirali usteca, gledajo predse. Nemirni in jokavi. Pogrešajo migljajoče slikice na zaslonih, bojda z nekoliko slabe vesti priznavajo starši. Smiselno bi si bilo zato postaviti vprašanje, ali kdo ve, kam nas vodi digitalizacija otroških možganov? In ali to morda ve – in ga to vznemirja – bodoči minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda?