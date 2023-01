Novoletno popotovanje po Srbiji, ki traja od 1. januarja, bodo košarkarji Cedevite Olimpije sklenili danes. V 14. krogu lige ABA bodo namreč gostovali pri Borcu iz Čačka, kjer bodo poskušali priti do že osme zaporedne zmage. V enakem pozitivnem nizu v jadranskem tekmovanju je le še Crvena zvezda, ki bo kmalu nasprotnik Ljubljančanov. Do obračuna v Beogradu 23. januarja imajo zmaji na sporedu ob Borcu še Split, Zvezda pa MZT in Budućnost. Olimpija je sicer včeraj naznanila, da je iz Partizana pripeljala občasnega slovenskega reprezentanta Gregorja Glasa, a k temu dodala, da bo do konca sezone na posoji pri Mornarju iz Bara. Bojda zato, ker je ljubljanska ekipa že sestavljena. Glede na kakovost 21-letnega Krčana in nekatera imena v moštvu je poteza milo rečeno čudna.

Košarkarji ljubljanskega kolektiva sicer končno delujejo tako, kot se je od njih v letošnji sezoni tudi pričakovalo, a so vmes posegle številne težave s poškodbami in bolezni. Ljubljančani sicer še vedno niso popolni. Manjkajo Zoran Dragić, ki po bakterijskem vnetju komolca počasi začenja s treningi, Marko Radovanović in Jan Kosi, a ima Golemac kljub temu na voljo dovolj široko zasedbo, da brez težav rotira igralce na parketu in vzdržuje želeno raven energije. Predvsem v napadu kapetan Edo Murić in soigralci delujejo kot vse bolj utečen stroj, ki se često približa stotim doseženim točkam ali jih preseže. Ko bo nekoliko boljša še obramba, bo Olimpija še bolj nevarna. Čeprav ima v ligi ABA kar sedem zaporednih zmag in se bo niz, če ne bo večjih presenečenj, do tekme s Crveno zvezdo podaljšal na devet, bo osredotočenost v naslednjih dneh na evropskem pokalu. V drugo polovico rednega dela namreč vstopa s slabo popotnico le dveh uspehov in kar sedmih porazov, a s trdnim prepričanjem, da v preostalih devetih obračunih položaj močno popravi.

Tekma z Borcem bo tako nekakšna generalka pred gostovanjem v Bursi v sredo. V zmajevem gnezdu prihajajočega nasprotnika sicer niti za trenutek ne podcenjujejo, saj se zavedajo, da jih do novega uspeha lahko pripelje le pravi pristop. Borac se tudi letos bori za obstanek v ligi ABA, prav zato pa je še toliko bolj nevaren. Moštvo iz Čačka je po slabem začetku menjalo trenerja Marka Marinovića z Dejanom Mijatovićem, ki je sicer dobil sila pomembni tekmi proti MZT in Splitu, a so bili nato proti Budućnosti in Crveni zvezdi povsem nebogljeni. Zmaji bodo posebno pozornost namenili Hunterju Halu, ki je daleč prvo ime Borca. Če bodo uspeli strelsko omejiti Američana, bo že opravili polovico posla.

»V Čačku pričakujemo polno dvorano domačih navijačev, ki jim vsaka tekma pomeni zelo veliko. Naši tekmeci bodo posledično izredno motivirani. Borac ima kopico kakovostnih igralcev, prišli so tudi nekateri novi košarkarji. Zagotovo gre za nevarno ekipo, ki zna igrati dobro košarko. Če se želimo veseliti zmage, bomo morali odigrati še za raven bolje kot na ponedeljkovi preizkušnji z Mego. Tekma je za nas zelo pomembna, tako kot to velja za vsako gostovanje v regionalni ligi. Čaka nas torej vroče gostovanje v polni dvorani in potrebno bo garati vseh 40 minut, če se želimo nadejati nove zmage,« sporoča kapetan Cedevite Olimpije Edo Murić. Trener Jurica Golemac dodaja, da bodo morali njegovi igralci bolje paziti na žogo in imeti manj izgubljenih žog kot proti Megi, hkrati pa dvigniti raven igre v obrambi.

Liga ABA, 14. krog, danes ob 17. uri: Split – Budućnost, ob 19. uri: Borac – Olimpija, nedelja ob 12. uri: Mega – FMP, ob 17. uri: MZT – C. zvezda, ponedeljek ob 18. uri: S. centar – Zadar, sreda ob 18. uri: Mornar – Igokea.