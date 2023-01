Že 17 zapored so na Ljubnem ob Savinji uspešno izvedli tekmovanje za svetovni pokal, drugič v sklopu silvestrske turneje, in spet ni manjkalo razlogov za zadovoljstvo. Še več – padel je tudi rekord. V dveh dneh, na silvestrovo in na novo leto – čeprav datum velja za kar dvorezni meč – je tekmi skupaj obiskalo dobrih 14.000 gledalcev. In čeprav se je ob pomanjkanju snega v okolici in visokih temperaturah, ki so dosegale 15 stopinj Celzija, zdelo, da bi se lahko 20 evrski vložek za vstopnico sfižil, je dogodek potekal brez težav. Tudi zato je Rajko Pintar, generalni sekretar organizacijskega odbora, po prireditvi pokal od ponosa. »Skakalnica je kljub neugodnemu vremenu prestala vse preizkuse Mednarodne smučarske zveze, ki je organizacijo ocenila z odlično oceno. To je za nas zelo velika pohvala in spodbuda za naprej.«

Že na prvi pogled se je videlo, da so se morali organizatorji kar namučiti. Sneg na doskočišču je bil namreč vse prej kot čiste bele barve, na mnogih delih je bila podlaga celo rjavkasta. A ključno je bilo, da so ga delavci priskrbeli dovolj. »Večino snega smo naredili na skakalnici, v zadnjih dneh, po božiču, pa smo ga vozili iz Luč. Pri tem nam je zelo pomagal Smučarski klub Luče, kjer imajo veliko snega za pripravo svojega smučišča. Od tam smo pripeljali kar 500 kubičnih metrov snega,« je razložil Pintar in se v isti sapi zahvalil sosedom iz Zgornjesavinjske doline.

Naslednje leto 6. in 7. januarja?

Ta diha kot eno, ko gre za tekme na Ljubnem. Nenazadnje ni lahko zbrati 530.000 evrov, kolikor je znašal proračun prireditve. Velik del tega poberejo stroški za osvetlitev večerne tekme. Spomnimo, še nekaj let nazaj so tam tekme potekale v dopoldanskem času, od lani pa v poznopopoldanskem terminu pod začasnimi reflektorji. »To nam prireditev sicer podraži, smo pa zato ujeli 'prime time', torej najboljši termin na televiziji. Za letos podatka še nimamo, si je pa lansko novoletno tekmo ogledalo 6,3 milijona gledalcev po celem svetu. In že zato se izplača,« preračunava Pintar. »Ko bomo postavili fiksno razsvetljavo, se nam bodo ti stroški dolgoročno še znižali.«

A veliko vprašanje ostaja, kakšna bo usoda silvestrske turneje v prihodnje oziroma kakšno vlogo bo v njej igralo Ljubno. Kot je znano, si želijo nemško-avstrijski prireditelji moške novoletne turneje prisvojiti še žensko silvestrsko, pri čemer se Nemcem mudi že za naslednje leto, Avstrijci pa bi to, ker skakalnica v Innsbrucku ni osvetljena, preložili za eno leto. Za zdaj je tako na še ne dokončnem, provizoričnem koledarju za naslednjo sezono (pred)novoletni termin že dodeljen Nemčiji, Beljak in Ljubno pa naj bi sledila nekaj dni kasneje. »Za zdaj je Beljak na sporedu 2. in 3. januarja, Ljubno pa 6. in 7. januarja. A vse še ostaja odprto. Najbrž bo vse jasno šele marca ali aprila,« opozarja Pintar. »Borba za ženske smučarske skoke je zelo velika. Zanimanje med gledalci je bistveno večje kot še dve, tri leta nazaj. Nemci si turnejo močno želijo, kar je razvidno tudi v vseh izjavah nemške smučarske zveze. Pogajanja trenutno potekajo na nivojih nacionalnih smučarskih zvez. Za zdaj za naslednje leto še najbolj kaže na t.i. silvestrsko turnejo treh dežel, ki bi gostovala v Nemčiji ter v Beljaku in na Ljubnem, ki sta se tokrat zelo izkazala.«

Načrti za večjo skakalnico že pripravljeni

Vprašanje pa ostaja, kako bo v prihodnje, ko se bo nemškemu delu Avstrija priključila z Innsbruckom in Bischofshofnom, torej gostiteljema novoletne moške turneje. Jasno, Slovenija finančno ni enakovredna severnima tekmecema, a Pintar poudarja posebno vlogo Ljubnega v ženskih smučarskih skokih: »Vsi v Evropi vedo, kaj pomeni blagovna znamka Ljubno, koliko gledalcev pride, kakšna je organizacija... Ta tekma že dolgo velja za najboljšo v koledarju.«

Ljubenci pa ne nameravajo zaspati na tej neuradni lovoriki. V načrtu imajo že gradnjo, nove, večje, 120-metrske skakalnice ob obstoječi 94-metrski. Slednja je celo druga najmanjša skakalnica v koledarju svetovnega pokala. »Ženski smučarski skoki gredo v korak s časom. Letos bodo dekleta celo prvič nastopila na letalnici, pa tudi sicer se tekme selijo na vedno večje naprave. Posledično moramo v korak s časom tudi mi. Dokumente in načrte že imamo pripravljene, zdaj čakamo na primerne razpise za evropska sredstva. V roku kakšnih treh, štirih, morda petih let pa bi že lahko videli tekme na novi skakalnici,« pogovor zaključuje Pintar.