Tudi lani izstopali umori žensk v družini

Dvojni umor sodnih izvršiteljev, prepiri med moškimi, ki prerastejo v krvave pretepe, okrutni in nesmiselni umori žena, ki so zadnja leta tako zelo značilni za slovensko črno kroniko. Vse te zločine smo lani zabeležili na naših straneh. Kriminalisti so sicer obravnavali 38 primerov najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Natančneje: 3 uboje, 19 poskusov uboja, 8 umorov in 8 poskusov umora.