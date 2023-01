Do zadnje strani: Oprosti za svinjak

Če bi prebrali zgolj nekaj delov, iztrganih iz romana Shuggie Bain, bi lahko pomislili, da smo v dickenovskem britanskem 19. stoletju, v času industrijske revolucije in grozljive siromašnosti delavskega razreda. A ne, tukaj vendarle vozijo avtomobili, obstajajo najlonke, zmrznjen pomfri in droge, nahajamo se v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je tečerizem britanski delavski razred v drugo pahnil v brezposelnost, pomanjkanje in alkoholizem brez primere. Tretjo ponovitev bede v eni najbogatejših držav na svetu val pa lahko zdaj spremljamo kar »live«.