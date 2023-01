Šestintridesetletni Tate je nekdanji kikboksar, torej boksar, ki ne boksa samo s pestmi, ampak tudi s stopali. Boks je opustil, tako pravi sam, ker je z njim premalo obogatel. Hotel je postati superbogat. Zato je postal tako imenovani vplivnež na spletu, kjer vpliva predvsem na porast števila narcisov, mačistov in seksistov med mladimi moškimi.

Z dvorcem v Romuniji

Tate, ki je britanski in ameriški državljan, se ima zelo rad. In zelo rad se hvali. Najraje s svojimi milijoni, »dvorcem«, ki je resda v Romuniji, kjer živita in »delata« skupaj z bratom, s svojo zbirko dragih športnih superavtov, ki jih nekateri psihologi radi povezujejo z neke vrste navideznim podaljševanjem moškosti, in z onesnaževanjem okolja, na kopnem in v zraku. Posebno rad se fotografira na krovu manjših zasebnih letal. Zaradi slednjega se je v virtualnem svetu zapletel v besedni dvoboj z mlado švedsko podnebno aktivistko Greto Thunberg. Zgodilo se je malo po tistem, ko mu je novi lastnik Twitterja Elon Musk dovolil vrnitev na to družbeno omrežje. Zaradi mačizma in seksizma, ki ju ima za nekaj najbolj naravnega, ker se ima za realista (seksist je, ker je realist), in zaradi drugih izpadov so ga blokirali na facebooku in instagramu, kjer je imel veliko oboževalcev med moškimi. Posebno med mladimi, zlasti med tistimi, ki imajo »zelenost« pri okoljevarstvenih zadevah in podnebnih spremembah za nekaj nemoškega. Pogosto zveni, kot bi ga za odvisnost od bencinskih hlapov navduševal starosta te vrste odvisnosti, angleška avtomobilska »legenda« mačizma in seksizma Jeremy Clarkson. Tate ni prvi, ki se je javno opekel, ker je že pri njenih dvajsetih letih legendarno okoljsko aktivistko Greto Thunberg javno izzval.

Ženske morajo biti mlade, prijazne in morda zabavne

Tate od žensk ne pričakuje veliko. Jezi ga, če govorijo o tem, kaj vse so doživele, kje vse so bile in kaj vse imajo, ker je prepričan, da lažejo, da bi ga prevzele. »Devetnajst, dvajset let imaš. Lepa si. Če prijazno govoriš, če si dobrosrčna in prijetna oseba, morda zabavna, je to kul. To je vse, kar pričakujem od tebe,« je dejal v eni od svojih objav na youtubu. Očitno se ima tudi za psihologa, saj rad »predava« o človeški psihi. »Vsi smo povzetek petih ljudi, s katerimi preživimo največ časa. Zakaj ga preživljamo z negativnimi ljudmi? Ali z ljudmi, ki se samo pritožujejo? Ali z nezadovoljnimi ljudmi? Z nesrečnimi ljudmi? Nehajte se pogovarjati z njimi,« je eden od njegovih najbolj znanih nasvetov. Tate je eden najbolj znanih moških v veliki desničarski, mačistični, seksistični spletni mreži, ki imajo okoljevarstvo za nekaj nemoškega. Greti je konec starega leta poslal izzivalen tvit: »Prosim, sporoči mi svoj elektronski poštni naslov, da ti lahko pošljem popoln seznam svoje zbirke avtomobilov in njihovih gromozanskih emisij.« Z norčevanjem iz njene vloge v podnebni krizi si je želel pridobiti še več pozornosti. In te je dobil veliko več, kot si je želel.

Greta mu je odgovorila, naj ji piše na naslov, ki si ga je izmislila. Z njim je prizadela njegov moški ego, saj je vanj vključila »energijo majhne moškosti«. In Tate? Napad je najboljša obramba? Na youtubu se je pojavil v razprti svileni halji, da so se videle njegove mišice, z dolgo debelo cigaro med prsti, s katero je naredil nekaj velikih oblakov dima, preden je začel svoj napad. »Izpuščam nekaj toplogrednega plina … Znano je, da se malokdaj zavedam svojih domnevnih kontroverznosti ali se zaradi njih oglašam. Zdaj se moram, ker osrednji mediji navajajo, da sem obvestil Greto, da moja zelo velika zbirka avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje, ki jih poganjajo mrtvi dinozavri, ustvarja gromozanske emisije,« je dejal, preden je ugotovil, da Greta omenja energijo majhne moškosti (kaj se zgodi, če mačku stopiš na rep!), ker jo ima sama. S svojim pompoznim odzivom, dolgo debelo cigaro, dimom in namigom, da ima Greta penis, je Tate sprožil racijo romunskih specialcev, saj je policija na posnetku opazila embalažo pice znane restavracije in ugotovila njegovo lokacijo. Skupaj z njegovim bratom so ga aretirali, ker je Andrew Tate v Romuniji, kjer živi, osumljen tudi zvodništva in posilstva, ki ju sicer odločno zanika.

Zadnjo besedo je imela Greta. Napisala je: »Kaj vse se lahko zgodi, če ne recikliraš embalaže za pico.«