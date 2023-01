»Še vedno nimamo popolnih podatkov. Prepričani smo, da trenutne številke, ki jih objavlja Kitajska, pomanjkljivo prikazujejo resnični vpliv covida-19, zlasti glede števila sprejemov v bolnišnice, na oddelke intenzivne nege in glede smrti,« je na novinarski konferenci povedal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub skokovitem porastu števila okužb naj bi Kitajska od decembra zabeležila le 22 smrtnih primerov zaradi covida-19. To je posledica sprememb meril za beleženje smrti zaradi covida-19. V skladu s spremembami se v uradni evidenci navajajo le še primeri, ko bolnik umre neposredno zaradi respiratorne odpovedi, ki jo je povzročil virus.

Ryan je ob tej priložnosti dejal, da lahko tudi posamezni zdravstveni delavci WHO pomagajo zagotoviti natančnejšo sliko. »Zdravnikov in medicinskih sester ne odvračamo od poročanja o teh smrtnih primerih. Imamo odprt pristop,« je povedal in dodal, da je Kitajska v zadnjih tednih sicer okrepila sodelovanje z WHO.

Tudi generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na novinarski konferenci govoril o sodelovanju s kitajskimi kolegi. »Peking še naprej prosimo za hitrejše, redne in zanesljive podatke o hospitalizacijah in smrtnih primerih. Podatki so bistveni, da lahko redno, hitro in zanesljivo ocenjujemo trenutne razmere ter ustrezno prilagodimo svoje nasvete in smernice,« je dejal.

Podatki, ki jih je od Kitajske prejela WHO, sicer kažejo, da od odprave strogih omejevalnih ukrepov v najštevilčnejši državi na svetu niso zasledili nobene nove različice koronavirusa, poroča tiskovna agencija Reuters.

Zato pa WHO ostaja zaskrbljena zaradi širjenja nove različice koronavirusa XBB.1.5, sicer podrazličice omikrona. Novo različico so odkrili oktobra in je bistveno lažje prenosljiva kot vse doslej znane različice, je danes opozorila predstavnica WHO Maria van Kerkhove.

Glede na genetske analize različice se ta širi predvsem v ZDA in Evropi, zasledili pa so jo že v 29 državah. Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ocenjuje, da je različica XBB.1.5 predstavljala približno 40,5 odstotka vseh novih okužb v ZDA v zadnjem tednu decembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.