Aplikacija SiON je preprosta za uporabo in omogoča tudi povratno komunikacijo med občani ter hrastniškim županom Markom Funklom in njegovimi sodelavci. Na voljo so ankete, prek katerih lahko vsak uporabnik izrazi svoje mnenje o določeni temi ter odda predloge in prijave. Občani lahko prek aplikacije obvestijo občinsko upravo o poškodovani infrastrukturi, nasmetenih območjih, ljudeh v stiski, izgubljenih živalih in podobno. Pri tem lahko dodajo tekstovni opis, fotografije in geolokacijo. Poleg tega lahko oddajo ideje in predloge, kako izboljšati lokalno okolje.

»Prav vsi si želimo, da bi bila župan in občinska uprava ves čas v neposrednem stiku z vsemi občani. Na ta način lahko skupaj oblikujemo rešitve, ki izboljšujejo življenje v našem lokalnem okolju. Moderna tehnologija, ki jo prinaša slovenska inovacija SiON, je zdaj dostopna vsem, ki živite in delate v naši občini ali pa ste kako drugače povezani z njo,« so še zapisali na hrastniški občini.