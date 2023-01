Loto Nataša

Bivši predsednik države Borut Pahor se je deset let neumorno trudil za našo pozornost. (Z našo seveda mislimo dobesedno na našo – na pozornost uredništva rubrike N. N., kaj pa drugega!) Seveda jo je premnogokrat tudi dobil. Saj veste, podiral je smreke bolje kot babe, nagovarjal miške male, podeljeval jabolka navdiha, ležal na ograji in v senci drevesa ter supal v obleki in še in še in še ... Potem pa na njegovo mesto pride predsednica Nataša Pirc Musar in ga deklasira v zgolj dveh tednih.