Zavedam se, da se brez reform ne bodo mogli zagotavljati vzdržni sistemi in dostojne pokojnine. Do leta 2050 ne bo dovolj ena reforma oziroma prenova sistema. Dolgoročne napovedi so po moji oceni nehvaležne, saj so bile narejene že v preteklosti do leta 2060, pa v njih ni bilo predvidene gospodarske in kovidne krize. Vsekakor pa so te napovedi potrebne, da se pravočasno zavemo, kaj nas čaka in da je potrebno pravočasno in pravilno postopanje. Kaj bo na koncu sprejeto, je težko napovedati, pomembno pa je, da bodo določena daljša prehodna obdobja in če se bo dvignila tudi starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine z najmanj 15 let zavarovalne dobe na 67 let, da bi bila uvedena še ena starostna pokojnina pri starosti 65 let in dopolnjenih na primer 35 letih pokojninske dobe. To sem že večkrat izpostavil in upam, da bodo pogajanja potekala tudi v tej smeri.

Po moji oceni pred letom 2025 reforma ne bo začela veljati, bolje pa bi bilo, da bi bil najzgodnejši datum uveljavitve reforme z novimi pogoji, če bo do njih prišlo, leto 2026, sprejeta pa je lahko do konca leta 2024. x Nedeljski dnevnik