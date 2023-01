Po neuspešnem dvournem sestanku, ki sta se ga udeležila vodja prosrbske Demokratske fronte (DF) Andrija Mandić in sedanji premier Dritan Abazović, je Lekić dejal, da njegove nove vlade ne bo, čeprav je med pogajanji »poskušal ustvariti resen dialog in vzdušje zaupanja«.

»Vlade ne bo. Kdo je mislil resno in kdo ne, naj si državljani razlagajo sami. Črna gora je na razpotju. To je rezultat, nekatere sile, ki so bile poražene leta 2020, pa se bodo zagotovo razveselile,« je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina dejal Lekić.

Vodja prosrbske DF Mandić je za neuspeh pogajanj obtožil koalicijo premierja Abazovića, katere predstavniki niso hoteli podpisati zahteve za sklic seje parlamenta za izvolitev nove vlade, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Iz DF so še sporočili, da naj bi Abazoviću in njegovim koalicijskim partnerjem ponudili 10 resorjev, a so jih zavrnili.

Abazović propada pogajanj ni komentiral, medtem ko je Mandić predlagal, da se predsednica parlamenta Danijela Đurović in predsednik Črne gore Milo Đukanović dogovorita o razpisu predčasnih parlamentarnih in predsedniških volitev za isti datum.

Miodragu Lekiću je bil mandat za sestavo vlade podeljen na podlagi spornega zakona o predsedniku, ki ga je črnogorski parlament potrdil novembra. Kljub temu, da mu je sam nasprotoval, je Đukanović nato podpisal sporni zakon, ki zmanjšuje njegove pristojnosti, češ da bi z zavračanjem podpisa kršil ustavo.

Zakon so sicer kritizirali tako državljani Črne gore kot del mednarodne skupnosti, negativno pa ga je ocenila tudi Beneška komisija. Sporne spremembe zakona o predsedniku so prispevale k politični krizi, v kateri se že dlje časa nahaja Črna gora, spremljajo pa jo tudi množični protesti.

Protestniki so med drugim zahtevali umik spornega zakona o predsedniku, pa tudi dogovor o izboru ustavnih sodnikov in predčasne parlamentarne volitve, za katere se sedaj zdi, da so vse bolj verjetna možnost.