»Kot je bilo napovedano s strani državnega zbora, sem se 1. januarja udeležila bilateralnega srečanja s predsednikom avstrijskega parlamenta. Uradno vabilo je prišlo po ustaljenih diplomatskih poteh, kultura avstrijskega protokola pa je, da med obiskom povabijo na kulturni dogodek,« je pojasnila Klakočar Zupančič in dodala, da jo je Sobotka tako povabil na novoletni koncert dunajskih filharmonikov.

Po koncertu je sledilo štiriurno bilateralno srečanje, na katerem sta odprla številne teme. Po njenih navedbah sta se pogovarjala o položaju slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, o neuresničevanju avstrijske državne pogodbe oziroma o dvojezičnosti v vrtcih, šolah ter sodiščih, pa tudi o položaju nemško govoreče manjšine v Sloveniji in problemu antisemitizma v Avstriji. »Srečanje je bilo izjemno uspešno. Vzpostavili smo odnose, kot jih v prejšnjih mandatih ni bilo,« je ocenila predsednica DZ.

Potrdila je, da je na Dunaj letela z vladnim letalom falcon, saj ni šlo za obisk koncerta, pač pa bilateralni obisk. »Vse je bilo zakonito. Pot je bila opravljena z državnim letalom falcon kot večkrat prej in se to popolnoma nič ne razlikuje od načina potovanja mojih predhodnikov in članov vlade,« je poudarila in spomnila, da je v času prejšnje vlade falcon letel celo prazen do Milana, od koder je prepeljal enega od ministrov.

Povedala je še, da bi bila pot z avtomobilom organizacijsko zahtevnejša, saj bi vključevala več spremstva oz. avtomobilov in večji varnostni zalogaj.

»Falcona lahko uporablja ves državni vrh, vključno z ministri. Tako polet na Dunaj spada v kvoto poletov za državniške obiske, ki pripada DZ. Tu ni nobene senzacije. Kar je senzacionalno, je, da so odnosi med Slovenijo in Avstrijo na parlamentarni ravni boljši kot kdajkoli prej,« je izpostavila Klakočar Zupančič in dodala, da jo je Sobotka povabil na slovesno odprtje prenovljene stavbe avstrijskega parlamenta, ki bo 12. januarja.