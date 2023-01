Po naših informacijah naj bi šlo na neuradni in skrbno varovan zasebni obisk. Sprva je bilo napovedano, da naj bi Viktor Orban na brniškem letališču pristal že ob 13. uri, a so njegov pristanek na slovenskih tleh prestavili na 16. uro. Izbrana madžarska ekipa varnostnikov v spremstvu nekaj izkušenih slovenskih kolegov naj bi madžarskega predsednika vlade pospremila naravnost do Vile Planinke. S kom naj bi se Orban tam sestal, ni znano, se pa kot njegovega družabnika na jezerski večerji omenja njegovega prijatelja - nekdanjega slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo.

»Ne vem, kako si predstavljate, da vam bom razkril imena naših gostov!? To bi bilo pa res zelo čudno. Tako v Postojni in na Jezerskem imamo takšne in drugačne goste, a naše prvo pravilo je njihova zasebnost. Vedno je bilo tako, tudi, ko nas je lani poleti obiskal Boris Johnson. Naša naloga med njegovim bivanjem je bila, da profesionalno opravimo svoje storitve,« je bil med našim telefonskim pogovorom skrivnosten direktor družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, ki upravlja tudi z Vilo Planinko na Jezerskem. Po njegovih besedah gostje v luksuznem petzvezdničnem hotelu, urejenem v sodobnem alpskem slogu in z le 23 sobami, najbolj cenijo tišino in intimnost sredi narave.

V igri še dve rezervni lokaciji

»Dober glas seže daleč. Včasih gosta spoznamo šele takrat, ko ga vpišemo v svojo evidenco, saj imajo pomembni ljudje osebne asistente oziroma agente, ki rezervacije opravijo namesto njih in nočejo razkrivati identitete svojih strank. A te morajo na koncu vendarle pokazati potni list,« je povedal Batagelj in dodal, da je bilo tako tudi pri obisku Borisa Johnsona, ki je bil takrat še premier. »Da bo res prišel k nam, smo izvedeli v zadnjem trenutku. Tudi hotelsko osebje je imelo jasna navodila, na obisk smo jih posebej pripravljali. Bog ne daj, da bi o tem govorili doma, potem bi se vse podrlo. Bili smo namreč posebej opozorjeni, da, če bo narejena le ena napaka, 'gosta', ki ga niso imenovali z imenom in priimkom, ne bo k nam, ampak ga bodo odpeljali na rezervno lokacijo v Avstrijo. Morate razumeti našo diskretnost,« je zatrdil Batagelj. Dodal je, da je Johnson pri njih bival sredi polnega hotela in ni imel prav nič drugačnih zahtev kot ostali gostje. Ni hotel izstopati in čeprav so ga ljudje seveda prepoznali, so vsi upoštevali prošnjo hotelskega osebja, naj ga ne fotografirajo.

Protokolarnih izkušenj s pomembneži in državniki Batagelju sicer ne manjka. Pred leti je v Postojni gostil japonskega princa in princeso. »Kljub temu, da so nam natančno napisali, kaj ju lahko sprašujemo in česa ne, je bil to zame eden najlepših obiskov...« je pogovor sklenil gospodar Vile Planinke, ki se s svojimi skrivnostnimi gosti rad pohvali šele takrat, ko ti zapustijo njegov hotel. Tega, ali Orban res prihaja na Jezersko, nam ni hotel potrditi, je pa pojasnil, da zahteva obisk pomembnih gostov skrbne priprave, poseben protokol in običajno tudi več rezervnih lokacij. Ob Vili Planinki se je danes omenjalo še Dvor Jezeršek in Gostilno Krištof, a so kakršen koli tamkajšnji visok obisk ob našem poizvedovanju zanikali tako v Krištofu kot poslovni direktor Jezeršek Gostinstva Jure Jezeršek.