To je zdaj njena nova najboljša uvrstitev na preizkušnjah na razdalji. Urevc je za zmagovalko zaostala minuto, 47 sekund in desetinko, za petim mestom pa vsega sekundo.

Dve mesti je pridobila tudi Anja Mandeljc, ki je z zaostankom dveh minut in 52 sekund tekmo končala na 25. mestu.

Prvo mesto je zadržala Švedinja Frida Karlsson, tudi na drugem mestu je ista tekmovalka kot po desetkilometrski preizkušnji, Finka Krista Parmakoski, na tretje mesto pa se je s četrtega po norveškem dvoboju zavihtela Tiril Udnes Weng.

Karlsson, ki je zabeležila tretjo zmago v sezoni in sedmo v svetovnem pokalu, vodi v skupnem seštevku turneje, pred Weng ima minuto in 28 sekund prednosti, Urevc je z zaostankom štirih minut in šestih sekund 17., Mandeljc pa je na 30. mestu, za najboljšo zaostaja pet minut in 57 sekund.