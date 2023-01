Tretja tekma 71. novoletne skakalne turneje je poskrbela za izjemno dramo. Skakalnica Bergisel se je znova izkazala za zelo nepredvidljivo.

Besede, ki smo jih včeraj napovedali, so se uresničile. Napaka vodilnega tekmovalca novoletne turneje Halvorja Egnerja Graneruda v kvalifikacijah je imela velik vpliv tudi na končne rezultate današnje tekme. Norvežan je zaradi slabšega nastopa v kvalifikacijah nastopil na sredini startne liste prve serije. V Innsbrucku, kjer se razmere zelo hitro spreminjajo, je tako potegnil kratko. Nastopil je z vetrom v hrbet. Za voljo odlične forme je vseeno zmogel 123 metrov, kar je zadoščalo za še vedno zelo dobro šesto mesto. A najboljši skakalci so imeli na koncu pomoč vetra, žirija je znižala nalet in največji Norvežanov konkurent Dawid Kubacki je zgolj z enim skokom zmanjšal razliko v skupnem seštevku turneje za 12,8 točke. Poljak je vodil po prvi seriji, imel pa je lepo prednost 6,9 točke pred znova izjemnim Anžetom Laniškom.

Finale je bil izjemno zanimiv tudi za voljo slovenskih navijačev, saj odličnega izhodišča ni imel zgolj Žaba. V finale so se prebili prav vsi slovenski orli, med deseterico pa sta bila tudi Lovro Kos na sedmem mestu in Timi Zajc na desetem.

Veter se je oddolžil Granerudu

Prvi iz slovenskega tabora je v finalu nastopil Žiga Jelar, ki se je v finale uvrstil po sili razmer. Jelar je izgubil svoj dvoboj v paru, v finale se ne bi uvrstil niti kor srečni poraženec, a je bil nato njegov konkurent Clemens Leitner diskvalificiran. Jelar je odlično izkoristil priložnost in napredoval na 21. mesto. Nove točke je na 24. mestu ujel Domen Prevc, znova pa je med najboljšo petnajsterico, na štirinajstem mestu, končal Peter Prevc. Vsi trije so svojo uvrstitev v finalu popravili.

Malenkost sta svojo uvrstitev pokvarila Zajc in Kos, ki sta bila na koncu 12. in 11., nato pa se je drama v Innsbrucku začela. Prav vsi skakalci v finalni seriji so v finalu nastopili z vetrom v hrbet, smer pa se je zamenjala ob nastopu osmoljenca prve serije Graneruda. Norvežan je kljub manjši napaki pri odskoku poletel v dno skakalnice. Z najdaljšim skokom dneva, ki je meril 133 metrov, je vrgel rokavico tekmecem na vrhu. Reagirala je tudi žirija, ki je znižala naletno mesto, a na skakalnico se je vrnil veter v hrbet. Skoki do konca serije so bile izjemno kratki, za Norvežanom pa so takoj zaostali Marius Lindvik, Stefan Kraft in Kamil Stock. Na vrhu naleta sta ostala le še Lanišek in Granerud.

V slabih razmerah tudi Lanišek ni zmogel več kot 121,5 metra, kar je pomenilo, da je zaostal za Norvežanom, a si je vseeno zagotovil nove stopničke v svetovnem pokalu. Da so bile razmere resnično zahtevne, je potrdil tudi Kubacki, ki je skočil enako daleč kot Žaba, a je za voljo visoke prednosti po prvi seriji vseeno uspel priti do nove zmage. Na koncu so bili veseli prav si, saj je Granerud zaostanek po prvi seriji zmanjšal zgolj na 3,5 točke in tako zanesljivo ostaja na prvem mestu seštevka novoletne turneje. Še najmanj se je smejalo Lanišku. »Vem, da je bil skok resnično dober. Tretje mesto je odličen rezultat, a priznam, da sem si želel še več. Bomo pa nadgradili ta rezultat na zadnji tekmi turneje,« je povedal najboljši slovenski skakalec zime.