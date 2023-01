Vodilna v skupnem in slalomskem seštevku Shiffrin lahko že na Sljemenu izenači ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki je trenutno z 82. zmagami v lasti še ene ameriške šampionke Lindsey Vonn. Shiffrin je v novo leto vstopila z 80. zmagami. Nad Zagrebom sta na sporedu dva ženska slaloma.

Od štirih Slovenk na startu tekme na enem od najbolj priljubljenih izletniških točk Zagrebčanov sta si še en nastop danes zagotovili najboljši dve. Bucik je odprla preizkušnjo s startno številko 1 ter si finale zagotovila kot osma najboljša. Njen zaostanek za vodilno znaša 1,56 sekunde, za zmagovalnim odrom pa sekundo in eno stotinko.

Dvornik, ki je startala kot 29., je še ujela finale z 28. časom in zaostankom 3,67 sekunde. Nika Tomšič in Anja Oplotnik, ki sta se na progo pognali na repu nastopajočih s številkama 58 in 62, sta svoja nastopa končali pred ciljem z odstopoma.

Druga vožnja, ki bo pod žarometi, se bo začela ob 16.30.

Zadnje tri izvedbe slaloma v Zagrebu v letih 2020, 2021 in 2022 je dobila Vlhova. Shiffrin je v Zagrebu doslej slavila štirikrat v letih 2013, 2015, 2018 in 2019.