V poljski prestolnici Varšava so v nedeljo izmerili 18,9, v Bilbau na severu Španije pa 25,1 stopinje Celzija, kar je več kot deset stopinj nad povprečjem. V Švici so temperature medtem dosegle 20 stopinj Celzija, toplo vreme pa je vplivalo na smučišča v Alpah, kjer je primanjkovalo snega, poroča britanski BBC.

Nacionalni rekordi so padli na Nizozemskem, v Lihtenštajnu, Litvi, Latviji, na Češkem, Poljskem, Danskem in v Belorusiji, rekorde postaj pa so zabeležili v Nemčiji, Franciji in Ukrajini.

V Franciji so 31. decembra in 1. januarja zabeležili najvišje temperature po letu 1947. Povprečje na ravni države je znašalo 14 stopinj Celzija. V Bruslju so na predvečer novega leta zabeležili 16,2 stopinje Celzija in s tem presegli lanskoletni rekord, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Po napovedih bo vreme v večjem delu stare celine ostalo zmerno tudi v naslednjem tednu. Velika Britanija, Irska, Francija in Španija so nedavno leto 2022 razglasile za najtoplejše v zgodovini, navaja BBC.

Za razliko od milega vremena v Evropi pa se je Severna Amerika minuli teden soočala s hudimi zimskimi neurji, v katerih je umrlo več deset ljudi. Temperature so ponekod po ZDA padle tudi do minus 45 stopinj Celzija.