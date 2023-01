Kakšnih osemdeset metrov v globino je v ponedeljek s pečine ob znameniti pacifiški avtocesti v Kaliforniji zgrmel beli avto znamke Tesla, v katerem so bile štiri osebe – moški, ženska ter devetletni fantek in štiriletna punčka. Četverica je nesrečo skoraj čudežno preživela, sploh če vemo, da so v prepad zleteli na točki, ki ji domačini rečejo 'hudičev zavoj'. Pa tudi sodeč po fotografijah, saj je od avta bolj ali manj ostal le kup skrivenčene pločevine. Med padanjem v globino se je večkrat prekucnil in odbil od ostrih skal. V naporni reševalni helikopterski akciji so vse štiri rešili iz razbitin, v katere so bili ujeti, in jih huje poškodovane odpeljali v bolnišnico.

Preiskava je kaj hitro pokazala, da v resnici ni šlo za nesrečo ali kakšne težave Tesle, temveč je 41-letni voznik namenoma zapeljal čez pečino. Aretirali so ga zaradi poskusa umora in ogrožanja življenja otrok, v pripor ga bodo odpeljali, ko bo to dopuščalo njegovo zdravstveno stanje. Trenutno še ni znano, v kakšnem razmerju je četverica, ameriški mediji pa predvidevajo, da gre za družino.