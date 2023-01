Glede na spremembe, ki jih vpeljuje Musk, bodo politični kandidati v ZDA Twitter proti plačilu lahko izkoriščali za promocijo v predvolilnem času, različne organizacije pa za podporo svojim ciljem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Verjamemo, da družbeno angažirano oglaševanje lahko vzpostavi javno razpravo o pomembnih temah. Danes sproščamo našo politiko oglaševanja za tovrstne oglase v ZDA. Prav tako v prihodnjih tednih načrtujemo širitev dovoljenj za politično oglaševanje,«je tvitnila Twitterjeva služba Twitter Safety.

V drugem tvitu pa je podjetje napovedalo, da bo oglaševalsko politiko uskladilo s politiko, uveljavljeno na televizijah in drugih medijih. V ZDA televizijsko oglaševanje sodi v pristojnost zvezne komisije za komunikacije (FCC), ki pa ne preverja sporočil iz političnih in drugih oglasov. »Tako kot pri vseh spremembah politike bomo najprej zagotovili, da bo naš pristop k pregledovanju in potrjevanju vsebin zaščitil uporabnike Twitterja,« se je na spremembe odzval FCC.

Twitter bo s tem opustil svojo dolgoletno prakso prepovedi plačanega političnega oglaševanja, ki jo je uveljavil nekdanji izvršni direktor podjetja Jack Dorsey. Na omrežju je doslej omejeno tudi družbeno angažirano oglaševanje - tovrstni oglasi so bili dovoljeni le, če so izpolnjevali določene kriterije, navaja dpa.

Musk je Twitter prevzel konec oktobra, od tedaj pa se vrstijo številne spremembe in zapleti v podjetju. Konec decembra je na podlagi lastne ankete, ki je pokazala, da večina sodelujočih uporabnikov omrežja želi, da zapusti položaj glavnega izvršnega direktorja te družbe, sporočil, da bo odstopil takoj, ko bo našel nekoga dovolj »nespametnega«, da ga nasledi.