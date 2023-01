Toronto in Vancouver se pogosto uvrščata na sezname desetih cenovno najmanj dostopnih mest na svetu, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Povprečna cena stanovanja v teh dveh dveh mestih je presegla mejo milijona kanadskih dolarjev (695.225 evrov), je poročal britanski BBC. »Zaželjenost kanadskih domov privlači dobičkarje, bogate korporacije in tuje vlagatelje,« so opozorili v Trudeaujevi Liberalni stranki. »To vodi v resničen problem neizkoriščenih in praznih stanovanj, divjih špekulacij in hitro rastočih cen,« so poudarili.

Kritiki zakona so izpostavili, da je velika večina nepremičnin v večjih kanadskih mestih že v lasti Kanadčanov. Po vladnih podatkih je v Britanski Kolumbiji, kamor spada tudi Vancouver, in Ontariu, kamor spada tudi Toronto, le šest odstotkov lastnikov stanovanj tujcev. »Prepoved nakupa stanovanjskih nepremičnin za tuje državljane lahko vpliva na naš ugled gostoljubne države,« je v izjavi zapisalo kanadsko združenje za nepremičnine. »Morebitne koristi prepovedi bodo verjetno skromne,« menijo.

Zakon, ki je začel veljati v nedeljo, sicer določa nekatere izjeme za dolgoročne mednarodne študente, osebe s statusom begunca, in obiskovalce z začasnim delovnim dovoljenjem. Sicer pa je nakup stanovanja omejen na kanadske državljane in osebe s stalnim prebivališčem v Kanadi. Podoben ukrep je leta 2018 sprejela Nova Zelandija, vendar so cene stanovanj pod vplivom inflacije kljub temu še naprej rasle, izpostavlja BBC.