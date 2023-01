Antetokounmpo, ki je sobotni poraz proti Washingtonu izpustil zaradi bolečega kolena, je danes 55 točkam (met iz igre 20-33) dodal še deset skokov in sedem podaj, od tega je 19 točk dosegel v zadnji četrtini.

»Poskušam sprejemati dobre odločitve, poskušam biti agresiven skozi celotno tekmo in na koncu dneva je preprosta enačba: poskušamo zmagovati,« je dejal Antetokounmpo in dodal: »Igramo dobro košarko. Res dobro smo igrali tudi v obrambi. Vsakič poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da bi ekipa zmagala.«

Antetokounmpo je postal šele četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na treh zaporednih tekmah dosegel vsaj 40 točk, deset skokov in pet podaj. Pred njim so ta mejnik dosegli Russell Westbrook, Elgin Baylor in Wilt Chamberlain.

Brook Lopez je k zmagi dodal 21 točk in 12 skokov, igralec s klopi Bobby Portis pa 17 točk in 13 skokov.

Prvi strelec Washingtona, ki je izgubil prvič po petih zaporednih slavjih, je bil Latvijec Kristaps Porzingis z 22 točkami.

Fox s sireno za zmago Sacramenta

Najboljša ekipa lige Boston pa se je »opekla« v Oklahoma Cityju, kjer je Josh Giddey dosegel 25 točk, Luguentz Dort pa je k visoki zmagi Thunderja dodal 23 točk. Še trije domači košarkarji - Jalen Williams, Tre Mann in Isaiah Joe - so zbrali vsak po 21 točk.

Kelti imajo tako v vzhodni konferenci zdaj le še pol tekme prednosti pred Brooklynom ter eno in pol pred Milwaukeejem.

Za goste je Jaylen Brown dosegel 29, Jayson Tatum pa 27 točk.

Triler kroga pa je bil tokrat v Salt Lake Cityju, kjer so kralji iz Sacramenta pod taktirko De'Aarona Foxa, ki je zadel manj kot sekundo pred piskom sirene, s 117:115 premagali Utah Jazz.

Fox je tekmo končal s skupno 37 točkami, od tega jih je 20 dosegel v zadnji četrtini.

Ob tem so pri New Orleansu prejeli slabo novico, da bo njihov prvi zvezdnik Zion Williamson s parketa odsoten vsaj tri tedne. Williamson je v povprečju za pelikane dosegal po 26 točk in sedem skokov na tekmo.