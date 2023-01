Na Kongresnem trgu je bil nekoč planetarij

Na podstrešju stavbe Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu je med letoma 1969 in 1989 deloval planetarij, za katerim je na lokaciji do danes ostalo njegove srce – celoten projekcijski sistem za spoznavanje zvezd in vesolja. Letos je po več desetletjih vanj vstopil upokojeni srednješolski profesor fizike Boris Kham, ki je kot študent nekaj časa v njem predaval.