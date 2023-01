Kljub svarilom z vseh strani je novi izraelski minister za nacionalno varnost in skrajni desničar Itamar Ben-Gvir včeraj zgodaj zjutraj v spremstvu številnih policistov obiskal območje Al Akse, ene najpomembnejših islamskih mošej. Stoji v vzhodnem, palestinskem delu Jeruzalema, ki ga je Izrael zasedel leta 1967, leta 1980 pa skupaj z zahodnim Jeruzalemom razglasil za glavno mesto.

V Gazi je tam vladajoči Hamas pred nekaj dnevi Ben-Gvirju zagrozil z maščevanjem, če bo obiskal ta sveti islamski kraj. »Al Aksa bo ostala palestinska, arabska ter islamska in tega dejstva ne bo spremenil noben fašist,« je dejal govornik Hamasa. Ben-Gvir pa je na twitterju zapisal: »Če Hamas misli, da me bo s svojimi grožnjami odvrnil od obiska Tempeljskega griča, naj ve, da so se časi spremenili.« A tudi vodja izraelske opozicije in donedavni premier Jair Lapid je v ponedeljek zapisal: »Itamar Ben-Gvir ne sme obiskati Tempeljskega griča, to je provokacija, ki bo vodila do nasilja in bo zahtevala življenja.«

Pod upravo Jordanije

Mošeja Al Aksa stoji na kraju, kjer naj bi šel prerok Mohamed v nebesa. Grič, kjer stoji, pa je tudi najbolj sveti kraj za jude zlasti zato, ker je tam večji del prvega tisočletja pred našim štetjem stal tempelj, ki je bil center judov in njihove vere. Malo pred Jezusovim rojstvom je judovski kralj Herod iz njega naredil eno najčudovitejših in najveličastnejših zgradb v antiki, ki pa so jo leta 70 ob judovskem uporu Rimljani porušili.

Danes je Tempeljski grič po mednarodnih sporazumih pod upravo muslimanov, natančneje Jordanije, Izraelci pa naj bi skrbeli za varnost. Nemuslimani ga lahko obiščejo ob določenih urah, a tam ne smejo moliti. Ben-Gvir pa je včeraj, pet dni po prisegi nove vlade, prišel pred mošejo Al Aksa, ker hoče doseči, da bi tja lahko kadar koli prihajali tudi judje in molili. Zaradi tega ogrožanja statusa quo na tem skrajno občutljivem svetem kraju za več ver so ogorčeni v arabskih državah in tudi v Beli hiši.

Palestinci, Arabci in sploh muslimani se bojijo, da je ta poteza Ben-Gvira korak k temu, da mošeja Al Aksa postopoma postane judovski tempelj. Leta 2000, ko je Tempeljski grič obiskal tedanji voditelj opozicije Ariel Šaron, je izbruhnila druga intifada, ki je trajala do leta 2005. Maja predlani je nasilje pred mošejo Al Aksa vodilo do 11-dnevnih spopadov med Izraelom in Hamasom.

Kritike tudi iz Bele hiše

Itamarja Ben-Gvirja je izraelsko sodišče v preteklosti obsodilo zaradi ščuvanja k rasizmu in nasilju. Njegova stranka je skupaj s še eno podobno skrajno desno stranko pomemben del nove vlade Benjamina Netanjahuja. Obe zahtevata, da se iz Izraela izžene »nelojalne« državljane palestinskega rodu, da se Zahodni breg priključi Izraelu in da se s pravimi naboji strelja v mlade Palestince, ki mečejo kamenje in molotovke. Palestinci na Zahodnem bregu se bojijo, da se bo s to doslej najbolj desno izraelsko vlado povečalo nekaznovano nasilje judovskih kolonistov nad njimi. Trenutno je na Zahodnem bregu tri milijone Palestincev (podobno v Gazi) in pol milijona judovskih naseljencev.

Netanjahu Ben-Gvirjevega obiska Tempeljskega griča ni komentiral. Voditelj opozicije Lapid je zapisal: »To se zgodi, če šibak premier prepušča odgovornost najbolj neodgovorni osebi na Bližnjem vzhodu na kraju, ki je najbolj eksploziven na Bližnjem vzhodu.« Jordanija je na zagovor poklicala izraelskega veleposlanika, ZDA so poudarile pomen ohranjanja statusa quo in poteze, ki ga ogrožajo, označile za nesprejemljive. Ostro so se odzvale arabske države, Netanjahu je včeraj zaradi »logističnih razlogov« preložil bližnji obisk Združenih arabskih emiratov, potezo Ben-Gvira so ostro obsodili tudi v Londonu in Parizu.