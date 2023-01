Univerzitetni dosežki 2022: Od sončnih celic do trajnostnih sosesk z umirjenim prometom

Posledice epidemije, nove sončne celice, trajnostne soseske, človeku bolj prijazna delovna mesta, koristna uporaba toplogrednih plinov – to je le nekaj področij, s katerimi so se na Univerzi v Ljubljani in Kemijskem inštitutu letos ukvarjali najboljši raziskovalci in raziskovalke. Slovenska znanost ima v svetu vse večji pomen.