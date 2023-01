Po poročanju časopisa TheSiberian Times in lokalnih mongolskih medijev skupina znanstvenikov že od januarja preiskuje ostanke tega, kar raziskovalci opisujejo kot 200 let staro truplo meniha, ki so ga našli zamrznjenega v položaju molitve. Javnost ga pozna kot meniha v položaju lotosa. Že v preteklosti je znanstvenikom uspelo odkriti tako imenovane naključne mumije na skrajno ledenem območju. Lani so med drugim našli 9000 let starega mumificiranega bizona. Ruski arheologi so izkopali kopico mumij, obloženih z bakrenimi ploščami, ob tem pa zapisali, da se zdi, da ob tako hudem mrazu obstajajo močne sile, ki ustavijo razkroj telesa. Zato odkritje mumije v položaju lotosa vzbuja strah med prebivalci, saj se zaradi vrhunske ohranjenosti trupla zdi, kot da je menih še vedno živ.

Telo slavnega mongolskega meniha

Odkrito mumificirano telo je bilo pokrito z govejo kožo, položaj telesa pa nakazuje položaj meditacije. Strokovnjaki so na osnovi vizualizacije telesa ocenili, da bi telo lahko bilo staro okoli 200 let. Prav ti indici so po pisanju časopisa Mongolia's Morning Newspaper privedli znanstvenike do razmišljanja, da bi telo lahko pripadalo slavnemu mongolskemu budističnemu menihu Daši-Doržu Itigilovu (1852–1927), ki je živel na razgibanem sibirskem terenu ob meji z Mongolijo. Zgodba pravi, da je lama Itigilov pred več kot 90 leti zavzel lotosov položaj, zbral svoje učence, jih prosil, da molijo zanj, in se potopil v globoko meditacijo. Na koncu je vstopil v nirvano. »Obišči me in poglej moje telo čez 30 let, čez 75 let pa me vzemi iz zemlje,« je rekel pred smrtjo. V takšnem sedečem položaju so svetega moža postavili v cedrovo kocko in ga pokrili s soljo, kot je naročil v oporoki.

Žal pa pretekla desetletja niso bila naklonjena budistom, ki so živeli na tem območju. Upor proti Stalinu je povzročil hudo represijo; Stalin je usmrtil na stotine budistov in opustošil njihove templje. Ko so privrženci Itigilova prišli na njegovo pokopališče 30 let po njegovi smrti, kot je zahteval, ni bilo jasno, kaj bodo odkrili. »Našli so, kot pravi zgodba, Itigilovo telo, ki je bilo še vedno na istem mestu in v položaju meditacije. In kar je morda največje presenečenje – še vedno popolnoma nedotaknjeno,« je bilo zapisano v poročilu. Ker niso vedeli, kaj naj še naredijo, so menihovo telo namestili nazaj v njegovo grobnico. Tam je ostal naslednjih 75 let. Septembra 2002 so ga še enkrat odkrili in eden od strokovnjakov je vztrajal, da je človeška relikvija dejansko v zelo globoki meditaciji in v redkem ter zelo posebnem duhovnem stanju, znanem kot tukdam.

V zadnjih 50 letih naj bi bilo v Indiji 40 takšnih primerov, v katere so bili vpleteni tibetanski menihi v meditaciji. Dr. Barry Kerzin, slavni budistični menih in zdravnik dalajlame, je dejal: »Imel sem privilegij skrbeti za nekaj meditantov, ki so bili v tukdamu. Če je človek sposoben ostati v tem stanju več kot tri tedne – kar se redko zgodi – se njegovo telo postopoma skrči in na koncu od človeka ostanejo le lasje, nohti in oblačila. Običajno v tem primeru ljudje, ki živijo poleg meniha, vidijo mavrico, ki žari na nebu več dni. To pomeni, da je našel mavrično telo. To je najvišje stanje, ki je blizu stanju bude,« je povedal in dodal: »Če lahko meditant še naprej ostane v tem meditativnem stanju, lahko postane buda. Ko bo meditator dosegel tako visoko duhovno raven, bo pomagal tudi drugim, vsi ljudje okoli njega pa bodo občutili globoko veselje.«

Telo lame želel prodati na črnem trgu

Ganhugin Purevbata, ki je tudi ustanovitelj in profesor mongolskega inštituta za budistično umetnost na budistični univerzi Ulan Bator, je tisti, ki je mumijo v položaju lotosa povezal z Daši-Doržem Itigilovom. »Lama sedi v lotosovem položaju vajra, leva roka je odprta, desna pa simbolizira pridigarsko sutro. To je znamenje, da lama ni mrtev, ampak je v zelo globoki meditaciji v skladu s starodavnim izročilom budističnih lam.«

Seveda to ni edina zgodba, ki se vrti okoli skrivnostnega meniha. Neimenovani uradnik je dejal, da ga je iz jame odnesel moški, ga nato skril v svojem domu v Ulan Batorju in pripravil načrt, da ga proda na črnem trgu po zelo visoki ceni. Policija je zaroto odkrila in hitro aretirala 45-letnika, imenovanega Enhtor. V skladu z 18. členom kazenskega zakonika Mongolije se tihotapljenje predmetov kulturne dediščine kaznuje bodisi z denarno kaznijo do 3 milijonov rubljev (nekaj manj kot 40.000 evrov) bodisi z zaporno kaznijo od pet do 12 let.