Zdravje in dobro počutje sta eni glavnih poslanstev Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Med naravnimi dejavniki izpostavljajo predvsem termalne in mineralne vode, ob katerih pa so pomembni tudi peloidi, različna zdravilna blata, morska voda in slanica. Zlasti na Obali in v višje ležečih predelih, denimo na Pohorju, je posebej ugodna tudi mikroklima, sicer pa so praktično vsa slovenska zdravilišča umaknjena od večjih mest in obdana z naravo.

Praznične termine zapolnili domači in tuji gostje

Prav to cenijo tako domači kot tuji gostje, ki so v lanskem letu dobro zapolnili zmogljivosti naravnih zdravilišč pri nas. Tudi v prazničnem času so bila zdravilišča dobro obiskana. Praznični december 2022 se je v Termah Čatež začel z raznovrstnimi prednovoletnimi zabavami ter dobro zasedenostjo podaljšanega vikenda, ko so praznovali Avstrijci in Italijani. Praznične termine so zapolnili tako domači kot tudi tuji goste – od slednjih so prednjačili Italijani, Srbi, Avstrijci in Hrvatje.

Podobno je bilo v Termah Dobrna, kjer je bila zasedenost nastanitvenih zmogljivosti primerljiva z lansko. »V Termah Dobrna smo si cilje za leto 2022 postavili optimistično in v skladu z vsemi razmerami na trgu, ki se jih je dalo predvideti. Po letu 2021 je bilo tudi leto 2022 polno izzivov, ki smo jih več kot dobro izpeljali in poslovno leto kaže na dosego plansko zastavljenih ciljev,« je povedal Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Zimska ponudba Term Krka je tudi v prazničnem času zajemala atraktivne programe klasičnega oddiha ter programe za ohranjanje in krepitev zdravja. Tudi nastanitvene zmogljivosti so bile zadnje dni leta 2022 dobro zasedene – zdraviliške enote v Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah in Strunjanu so bile zadnje dni leta približno tako zasedene kot leta 2019. »Glavnino gostov predstavljajo domači gostje – tako zdraviliški in njihovi spremljevalci kot individualni gostje v programih klasičnega oddiha, ki smo jih obogatili s priljubljenimi kulinaričnimi in sprostitvenimi vsebinami. Vedno več je tudi tujih gostov, predvsem italijanskih in prebivalcev drugih dveh sosednjih držav ter Nizozemcev,« so bili po besedah Altbauerja z obiskom zadovoljni v Termah Krka. Leto 2022 so pospremili z besedami: »Poleg vzdrževalnih projektov v vseh zdraviliščih smo največ pozornosti na investicijskem področju namenili temeljiti prenovi strunjanskega hotelskega kompleksa Laguna. S prenovo smo poudarili njegovo izjemno lego v krajinskem parku ob Stjuži, edini slovenski morski laguni, ter butičnost ponudbe, ki zagotavlja individualnost in intimo v umirjenem okolju.« Enega od obstoječih objektov na območju Lagune, ki zaradi dotrajanosti že več let ni bil v uporabi, so podrli in zgradili na novo. V novi Vili Magnolija je enajst večjih sob, ki z izbrano opremo zagotavljajo vrhunsko počitniško udobje za družine, pare ali posameznike. Sobe v pritličju imajo vsaka svoj zunanji masažni bazen, na vrhu stavbe je največja suita s steklenimi stenami in zato čarobnim pogledom na Stjužo, morje in Piran. Popolnoma so preuredili tudi osrednjo hotelsko stavbo Lagune – recepcijo, restavracijo in šest sob nad njima. V letu 2023 imajo v načrtu obnovo restavracije strunjanskega hotela Svoboda in obnovo zunanjega bazena z morsko vodo. V Termah Dolenjske Toplice pa se že pripravljajo na obnovo hotela Vital, najstarejšega zdraviliškega hotela. V Termah Krka si veliko obetajo tudi od letošnje sezone, saj je povpraševanja domačih in tujih gostov že veliko. »Ljudje iščejo zanimivo, mirnejše okolje, lepo naravo. Predvsem pa varnost in visoko raven čistoče in higiene, kar jim ponujamo v vseh treh naših termah.«

Zasedenost primerljiva s predkoronskim časom

V Thermani Laško se lahko pohvalijo, da so leto zaključili z dobičkom in ustvarili 26 milijonov prihodkov. V novo leto so v družbi Thermana vstopili z novimi paketi bivanja, ki bodo poudarjali avtentično izkušnjo in lokalni značaj Laškega kot termalnega in pivovarskega kraja z izjemno čebelarsko dediščino. Pripravljajo se tudi na investicije in številne manjše obnove, ki si bodo sledile v letošnjem letu. Pomembnejša je investicija v prenovo prostorov medicine, ki bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bodo prenovili del, ki je namenjen hidroterapiji in delovni terapiji ter podporni infrastrukturi. Investicija je ocenjena na milijon evrov.

Tudi v celotni skupini Sava Hotels & Resorts tako na Obali, Bledu kot v termah (Terme Ptuj, Terme 3000 – Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci) so z zasedenostjo svojih kapacitet v letu 2022 zadovoljni, zasedenost pa je primerljiva z zadnjim predkoronskim letom 2019.

Prav tako je bilo leto 2022 uspešno za Terme Portorož, kjer so opazili vračanje italijanskih gostov. Po pričakovanjih so prav ti pokazali veliko zanimanja za savne, bazene in storitve velnesa. Uspešno kampanjo Z majhnimi koraki do velikih sprememb nameravajo v hotelih LifeClass Portorož nadaljevati tudi v letu 2023 z iniciativami, ki bodo pripomogle k lepšemu in bolj prijaznemu delovanju za soljudi in za okolje.

Brez večjih investicij v letu 2023

Tudi v Termah Zreče so pred začetkom poletne sezone prenovili prostore za izvajanje hidroterapij in nadgradili ponudbo z najsodobnejšim aparatom za zdravljenje z udarnimi valovi. V letu 2023 sicer ne načrtujemo večjih investicijskih vlaganj, bodo pa še naprej posebno pozornost namenjali vsebini in kakovosti ponudbe. »Poleg uveljavljenih programov, ki jih bomo nadgrajevali na podlagi novih znanstvenih dognanj in rehabilitacijskih metod, bomo goste nagovarjali s programi, kot so programi okrevanja po covidu-19, programi za dvig imunosti in psihofizične kondicije, programi za zmanjševanje posledic stresa in kakovosten spanec,« je še povedal direktor Altbauer in dodal, da se bodo v Zrečah osredotočali na nadgradnjo doživljajske ponudbe za družine ter pripravo aktivnih in zelenih programov, ki bodo temeljili na preživljanju prostega časa na svežem zraku s poudarkom na pohodništvu in kolesarjenju.

Hrvaški turizem v letu 2022 Po podatkih sistema eVisitor, ki vsebuje turistični promet, realiziran v komercialnih in nekomercialnih objektih ter navtičnih čarterjih (sistem eCrew), je bilo na Hrvaškem v letu 2022 18,9 milijona prihodov in 104,8 milijona prenočitev, kar je 37 odstotkov več prihodov in 25 odstotkov več prenočitev v primerjavi z letom 2021. Ob tem so tuji turisti ustvarili 92,3 milijona prenočitev, domači turisti pa 12,5 milijona prenočitev. Ta rezultat predstavlja 91 odstotkov prihodov in 96 odstotkov nočitev iz zadnjega rekordnega leta 2019. Po podatkih Hrvaške narodne banke (HNB) je v prvih devetih mesecih leta 2022 prihodek od tujih turistov znašal 11 milijard in 641 milijonov evrov, kar predstavlja 43-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021, torej je bil prihodek 3 milijarde in 527 milijonov evrov večji. V primerjavi s prvimi devetimi meseci 2019 je bil prihodek višji za 2 milijardi in 206 milijonov evrov, torej je prihodek od tujih turistov v letu 2022 za 23 odstotkov višji kot v enakem obdobju 2019.