Triglavski narodni park je zavarovano območje narave, v katerem so dovoljene omejene dejavnosti pod posebnimi pogoji. Znotraj parka so mirna območja, ki najbolj redkim in zavarovanim vrstam zagotavljajo več miru. Še posebno pozimi ob visoki snežni odeji lahko divjad pri enem premiku porabi toliko energije, kot bi jo sicer v sedmih ali desetih dneh. »Divji petelin lahko pozimi tudi teden dni preživi na istem drevesu. Ob sončnem dnevu, ko Pokljuko običajno obišče največ ljudi, v povprečju leti petkrat več,« so povedali pri Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki pregleduje podatke telemetričnega spremljanja divjih petelinov na omenjeni lokaciji.

Dober turni smučar izbira poti, ki živalim zagotavljajo mir

Turno smučanje zahteva veliko mero znanja, izkušenj in poznavanja razmer. Za varno pot je potrebna dobra predhodna priprava z upoštevanjem aktualnih informacij Planinske zveze Slovenije, plazovnih biltenov in meteoroloških napovedi. Turno smuko je priporočljivo opraviti v spremstvu vodnika ali v obliki organiziranega izleta planinskih društev. Najbolj priljubljene poti na širšem območju Pokljuke potekajo v bližini mirnih območij za belko, divjega petelina, ruševca in gamsa. Planinska zveza Slovenije je s partnerji projekta VrH Julijcev pripravila zemljevid priporočenih turnosmučarskih poti na Pokljuki, na katerih boste živalim zagotavljali večjo mero miru. V ta namen je skupnost Julijske Alpe tudi oblikovala nov turistični produkt Juliana SkiTour, štiri turnosmučarske etape po Julijskih Alpah s skupno dolžino 52 kilometrov.

Izbira javnega prevoza pomeni tudi hitrejši dostop do izhodišča

JZ TNP in Turizem Bohinj sta s projektom VrH Julijcev sofinancirala avtobusne prevoze v poletni sezoni, ki so prispevali k umirjanju prometa na Pokljuki. Tudi pozimi v Turizmu Bohinj načrtujejo smučarske avtobuse, ki bodo vozili do smučarskih središč: na Pokljuko, Soriško planino in do spodnje postaje smučišča Vogel. Brezplačni prevozi na Pokljuko bodo po podatkih Turizma Bled tudi z Bleda, Turizem Kranjska Gora pa načrtuje smučarski avtobus, ki bo vozil na progi med Gozdom - Martuljkom in Planico.

Ohranjanje narave je vrednota prebivalcev TNP

V Triglavskem narodnem parku kot tudi v partnerstvu VrH Julijcev se srečujejo z najbolj zahtevnimi izzivi tega prostora, a kljub vsem nepredvidljivim razmeram, ki jih prinašajo pokoronski časi, se zavedajo, da je rešitve treba udejanjiti čim prej in z največjo mero sodelovanja različnih strokovnjakov in prebivalcev. Zato je JZ TNP je tudi za letošnjo zimsko sezono izdal Vodnik za obiskovalce biosfernega območja Julijske Alpe, ki je brezplačno dostopen na spletni strani javnega zavoda.

Projekt VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.