Čeprav se je zima na priljubljeni in v vseh letnih časih obiskani visoki kraški planoti v Julijskih Alpah letos nekoliko pozneje prebudila, so bili božični prazniki na Pokljuki beli in v znamenju snežnih radosti. Razposajeno vzdušje in zimsko pravljico boste v teh dneh našli ob hotelu Jelka na Goreljku, kjer že nekaj dni deluje manjše smučišče za otroke, ob njem je tudi priljubljeno sankališče. Proste sobe v Jelki, ki je skoraj polno zasedena, ali pri katerem od ponudnikov pokljuških apartmajev v prihodnjem obdobju ne bo lahko najti. Z množičnim obiskom se lahko pohvalijo tudi v bližnjem hotelu Pokljuka (nekdanji Šport hotel), obiskovalce pa je minuli teden razveselilo tudi odprtje smučišča Družinski center Pokljuka, ki se ponaša s 30 centimetrov debelo snežno odejo. Smučišče Viševnik, ki ga upravlja Slovenska vojska, kljub zadovoljivi snežni podlagi še ne obratuje, smučarje naj bi tam po neuradnih podatkih sprejeli šele sredi januarja prihodnje leto.

Na zasneženem Rudnem polju so poleg sankališča za najmlajše urejene tudi tekaške proge. V okviru hotela Center, ki obiskovalcem ponuja hotelsko bivanje in okrepčila, so na voljo še krpljanje, nočni pohodi z baklami, različno dolge pohodniške ture, hoja na smučeh ter učenje smučarskega teka in biatlonskega streljanja. Te dni je tam še posebno živahno, saj potekajo sklepne priprave na osrednji dogodek zimske sezone – tekmovanje za svetovni pokal v biatlonu. Organizacijska ekipa pokljuških delavcev je imela ob pomoči Slovenske vojske in prostovoljcev iz bližnjih občin v minulih tednih precej dela z razvažanjem snega, a jim je uspelo kljub pomanjkanju snežnih padavin prizorišče tekmovanja urediti po strogih mednarodnih kriterijih in dobiti zeleno luč za izvedbo tekmovanja. Petdnevna športna prireditev bo v Športnem centru Triglav Pokljuka potekala med 4. in 8. januarjem, ko bo tekaške smučine in strelišče zavzelo skoraj tristo tekmovalcev iz petindvajsetih držav.

Stavijo na avtobusne prevoze

Do 9. januarja uporaba tekaških prog, stadiona in strelišča na Rudnem polju ter tekaških prog proti planini Konjščica zaradi priprav na svetovni pokal v biatlonu ne bo mogoča. Za namen rekreacije in treningov bo možno teči v smučinah proti planini Javornik, vendar bo dostop možen le iz smeri hotela Pokljuka. Že na drugi dan novega leta bo namreč zaprta cesta od odcepa proti Šport hotelu, medtem ko bo med tekmovanji cesta zaprta že na odcepu pri Gorjušah. Obiskovalcem bodo na voljo avtobusni prevozi, s katerimi organizatorji tekmovanja v osrčju Triglavskega narodnega parka poudarjajo trajnostno skrb in sobivanje v občutljivem naravnem okolju, vse do 28. februarja pa bodo obiskovalcem Pokljuke na voljo tudi prevozi na klic s kombijem, pri čemer je potrebna najava vsaj dan pred odhodom po voznem redu. Vstopne postaje so Koprivnik, Gorjuše, Mrzli Studenec, Goreljek in Rudno polje.

Boj za biatlonska odličja pa ne bo edino, kar bo kratkočasilo navijače od blizu in daleč, saj jim bodo organizatorji tekmovanja pripravili tudi pester spremljevalni program. V okviru akcije Zavarovalnice Triglav si bo četrtkovo biatlonsko vzdušje na Rudnem polju brezplačno ogledalo 3000 otrok, pika na i pa bo zabava ob ritmih skupine BQL. V petek in soboto bodo obiskovalce zabavali Veseli Begunjčani, medtem ko bo nedelja v znamenju družinskega dne in rajanja s Čuki. Zaradi tekmovanja bo vse do 8. januarja pestro tudi dogajanje na Bledu, saj bodo na tamkajšnji promenadi ob jezeru podaljšali novoletno dogajanje.