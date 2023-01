Boštjan Lekan: Anamarija Lampič bo magnet za gledalce

Pred nekaj več kot tridesetimi leti, natančneje 17. decembra leta 1992, je v prvi tekmi za svetovni pokal na Pokljuki Boštjan Lekan osvojil prve slovenske točke v svetovnem pokalu. Z enim zgrešenim strelom je v individualni tekmi na 20 kilometrov osvojil 14. mesto. Danes 56-letni Lekan je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Albertvillu leta 1992 in dve leti pozneje v Lillehammerju. Pred olimpijskimi igrami leta 1998 v Naganu je svoje mesto v reprezentanci prepustil mlajšemu Tomažu Žemvi, sam pa je zaradi težav s hrbtom končal s kariero. Po njej je bil strokovni komentator na TV Slovenija, nato pa nekaj let trener v slovenski ekipi B in tudi v strokovnem vodstvu Uroša Velepca v ekipi A. Od predlani sodeluje s hrvaško biatlonsko izbrano vrsto, s katero bo tudi na letošnji Pokljuki, kjer bodo od jutri do nedelje tekme svetovnega pokala v sprintu, zasledovanju ter v mešanih parih in mešanih štafetah.