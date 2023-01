Potem ko je Luka Dončić pred dnevi navdušil svetovno športno javnost, ko je ob 60 točkah zbral še 21 skokov in 10 asistenc, je nova dih jemajoča predstava v ligi NBA tokrat uspela zvezdniku Clevelanda Donovanu Mitchellu. Ob zmagi po podaljšku proti Chicagu Gorana Dragića je namreč dosegel kar 71 točk ter tako postal šele sedmi košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je presegel mejo 70 doseženih točk. Je pa ob tem zbral še enajst asistenc, kar ni uspelo še nikomur. Dončić je sicer ob zmagi Dallasa proti Hostonu, že sedmi zaporedni, znova napolnil statistične stolpce. 39 točkam je dodal 12 skokov in osem asistenc. Pred tekmo je izvedel, da je drugič zaporedoma postal najkoristnejši igralec tedna v zahodni konferenci. V obdobju sedmih dni je namreč ob treh zmagah Dallasa povprečno dosegal po 48,7 točke, 13 skokov in 10,7 asistence.

V teksaškem derbiju se je moral Dallas za zmago pošteno potruditi. V drugem polčasu je namreč zaostajal že za 18 točk, a je na pomoč priskočil kdo drug kot Dončić, ki je 29 od svojih 39 točk dosegel v drugih 24 minutah. Ljubljančan, ki je zadel le enega od devetih metov za tri točke, je bil to pot precej bolj natančen s črte prostih metov. Uspešen je bil pri 18 od 22 poizkusov. »Po slabem prvem polčasu me ni skrbelo. Vedel sem, da bodo stvari prišle na svoje mesto, če bom le bolj agresiven. V prvi polovici tekme sem bil preveč pasiven, kar ni bilo dobro za nas,« je pojasnil Luka Dončić, ki je zadovoljen predvsem s tem, da ima Dallas na računu kar sedem zaporednih zmag. Trenutno je v boljši seriji le Brooklyn, ki jih je nanizal že kar 12. »Zmagovati je vedno izjemno. Energija v slačilnici je vrhunska. A tu se ne želimo ustaviti, želimo biti še boljši. Tokrat nismo igrali najbolje, a dobre ekipe tudi v takih primerih najdejo način, da pridejo do zmage.«

Kar zajetno minutažo je pri Denverju znova prejel Vlatko Čančar, ki pa ni imel svojega večera. V 17 minutah na parketu je zbral le dve točki ter po skok in asistenco. Denver je sicer nekoliko nepričakovano klonil proti Minnesoti s 111:124. Kot rečeno, je bil neuspešen tudi Chicago proti Clevelandu (134:145). Goran Dragić pri bikih v zadnjem obdobju ni v najboljši formi. Tokrat je v dobrih 10 minutah prispeval le dve točki in asistenco.

Je bil pa zlati slovenski kapetan prisoten pri zgodovinskem večeru Donovana Mitchella. Od skupno 71 točk jih je 26-letni branilec 13 dosegel v podaljšku, ki ga je priigral podobno kot Luka Dončić proti New Yorku. V zaključku je namreč namerno zgrešil prosti met, prišel do odbite žoge in zadel za izenačenje. Nazadnje je več točk leta 2006 proti Torontu dosegel zdaj že pokojni košarkar LA Lakers Kobe Bryant, in sicer 81. Do 70 točk pa je pri porazu proti Bostonu leta 2017 prišel zvezdnik Phoenixa Devin Booker. Je pa 99 točk, ki jih je skupaj z enajstimi asistencami ustvaril Mitchell, drugi najboljši izkupiček po Wiltu Chamberlainu, ki je leta 1962 ob 100 doseženih točkah podelil še dve asistenci za skupni izkupiček 104 točk. »To, da me omenjajo skupaj s Chamberlainom, je nekaj neverjetnega. Sem brez besed in počaščen, da sem v družbi velikanov. Vedno sem verjel, da sem eden najboljših igralcev v tej ligi. To zdaj tudi dokazujem,« je povedal Donovan Mitchell, ki je letošnjo sezono v Cleveland prišel iz Utaha.