Ni dvoma, da bodo v prihodnjih dneh razplet v alpskem smučanju krojile visoke temperature in specifične razmere na progi. S tem se najbolj obremenjujejo trenerji in tudi tekmovalci, medtem ko organizatorje skrbi predvsem, kako v izjemno toplih temperaturah izpeljati vsa tekmovanja. Prvi bodo danes na preizkušnji Hrvati in Nemci, saj bosta Zagreb in Garmisch-Partenkirchen gostila dva slaloma svetovnega pokala, medtem ko bo Sljeme organizator ženskega slaloma tudi jutri. Veliko dela na progi čaka tudi organizatorje konec tedna, ko bo moški tekmi v veleslalomu in slalomu gostil Adelboden, ženska veleslaloma pa Kranjska Gora. Odpoved katerekoli preizkušnje bi bila velika težava, saj zaradi zgoščenega urnika in bližajočega se svetovnega prvenstva praktično ni več prostih terminov za nadomestna tekmovanja.

Ana Bucik najboljša šesta

Ženska slaloma prihajata v idealnem terminu za Mikaelo Shiffrin. Američanka je dobila zadnje štiri preizkušnje svetovnega pokala v treh različnih disciplinah, potem ko je bila v Sankt Moritzu najboljša v superveleslalomu, tik pred novim letom pa je v treh dneh na Semmeringu dobila dva veleslaloma in slalom. Skupno je dosegla že 80 zmag svetovnega pokala. V primeru, da bi neverjetni zmagovalni niz nadaljevala tudi na Sljemenu, se bo lahko že jutri izenačila z najuspešnejšo alpsko smučarko vseh časov po številu zmag svetovnega pokala rojakinjo Lindsey Vonn.

Današnji slalom nad Zagrebom bo že šesti ženski v tej sezoni. Najboljša slovenska slalomistka Ana Bucik se je na vseh petih preizkušnjah uvrstila med šestim in 13. mestom, v skupnem seštevku discipline pa zaseda sedmo mesto. Primorka je doslej na tekmah svetovnega pokala v Zagrebu nastopila sedemkrat, med najboljšo deseterico pa se je z osmim mestom uvrstila lani. Glede na to, da progo dobro pozna ter da je v solidni formi, bi lahko dosegla svojo najboljšo uvrstitev v tej sezoni.

Na Montgenevru s Francozi

Majhna moška reprezentanca svetovnega pokala je v zadnjih dneh razdeljena na dva dela. Slalomska reprezentanca pod vodstvom Dušana Blažiča trenira v St. Michaelu med obema avtocestnima predoroma na poti od Karavank proti Salzburgu. V ekipi sta Štefan Hadalin in Tijan Marovt, ki bosta danes nastopila na Bavarskem. Nad Žanom Kranjcem, ki se pripravlja za sobotni veleslalom v Adelbodnu, bdi glavni moški trener Klemen Bergant. Vodičan se skupaj s francosko reprezentanco pripravlja na prelazu Montgenevre v Franciji. Prav prek omenjenega alpskega prelaza se je kartažanski vojščak Hanibal v antiki v drugi punski vojni spuščal proti Padski nižini, nas je opozoril Bergant, spletni brskalnik pa potrjuje njegovo zgodovinsko poznavanje.

»Čeprav so pogovori okrog visokih temperatur v teh dneh neizogibni, se skušamo z njimi čimmanj obremenjevati. Tako kot vsi spremljamo kamere s prizorišč, ki razkrivajo zelene podobe, medtem ko organizatorji z vsemi tehnikami skušajo organizirati zelo pomembne tekme. Na visokih temperaturah se drugače obnaša tudi material, smučarski čevlji so denimo precej mehkejši. Ne glede na vse, se skušamo na vsako tekmo pripraviti po najboljših močeh,« je iz Montgenevra sporočil Klemen Bergant ter dodal: »Res je, da je Žan Kranjec v tej sezoni tekmoval le na štirih veleslalomih, na katerih se je trikrat uvrstil na zmagovalni oder. Ves čas trenira tudi slalom. Ker bi na tekmi nosil verjetno zadnjo startno številko, ki v takšnih razmerah ne omogoča preboja na drugo progo, na slalomskih tekmah doslej ni nastopil. V Adelbodnu bo na slalomu nastopil le, če bo zmagal dan prej na veleslalomu, saj bi le v tem primeru zbral dovolj točk, da bi na tekmi nosil startno številko 31.«

Ker bo po Adelbodnu naslednji veleslalom svetovnega pokala šele 29. januarja v Garmisch-Partenkirchnu, Kranjec, če v soboto ne bo zmagal v Adelbodnu, ne bo tekmoval tudi na vseh preostalih januarskih slalomskih klasikah v Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu. Na vseh omenjenih tekmah bo krmilo slovenskih uspehov nosil Štefan Hadalin, ki v tej sezoni na dveh preizkušnjah še ni osvojil slalomske točke. V Val d'Iseru se ni uvrstil na drugo progo, v Madonni di Campiglio pa je odstopil na prvi progi po zgolj nekaj sekundah. »Vrnitev Štefana po lanski sezoni, ki jo je večji del izpustil, ni lahka. S startno številko okrog 30 se lahko uvrsti na drugo progo, kjer se lahko razmere obrnejo in krepko popravi uvrstitev. Upam, da mu bo takšen preboj uspel ter bo vse bolj samozavesten,« si nadeja Klemen Bergant.

