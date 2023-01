Tukaj se moram vprašati, kaj je narobe z lokalnimi volitvami »na vasi«. Kot prebivalec ruralnega področja, kamor občina Velike Lašče zagotovo spada, se sprašujem, zakaj se tako pogosto dogaja, da na volitvah ne zmaga najboljši kandidat. Pred dnevi ste morda prebrali moj satirični zapis o volilnem dogajanju v naši občini, danes pa se lotevam resnega problema, ki je po mojem resnični vzrok za neuspeh bivšega župana v Velikih Laščah. Zdaj že vemo, da je krivec za poraz Gibanje Svoboda oziroma njen lokalni odbor Velike Lašče, saj je protikandidat zmagal za borih 137 glasov, ki bi jih Svoboda po vsej logiki morala nameniti staremu uspešnemu županu za drugi mandat. Tako pa se je v primeru Velikih Lašč zgodilo, da je lokalni odbor Svobode, ki se je formiral šele neposredno pred lokalnimi volitvami (brez dvoma z »žegnom« iz Ljubljane), v drugem krogu uradno podprl protikandidata, in to skupaj s strankami SDS, NSi in SLS. Tukaj pa se lahko resno vprašamo, zakaj je Gibanje Svoboda, ki je nastalo predvsem zaradi vseh škodljivih delovanj SDS in njihovih satelitov, tako nekritično in lahkomiselno prepustilo lokalni odbor človeku, ki zagotovo ni imel namena koristiti občini in občanom. Seveda je stvar, kar zadeva lokalnega upravljanja, za štiri leta zapečatena in lahko občani samo želimo, da bo občinsko vodstvo naredilo čim manj škode (prvi znaki sicer kažejo nasprotno). Osebno menim, da lahko občina Velike Lašče za naslednja štiri leta kar pozabi na razvoj.

Problem ni nov, saj so se tudi v preteklosti dogajale podobne stvari, a način in izpeljava zadnjih lokalnih volitev daje misliti, da nove stranke, kamor lahko prištevamo Gibanje Svoboda, praviloma nimajo niti časa niti energije za pripravo lokalnih odborov izven velikih mest. Tako ostaja to ruralno področje poligon za vse vrste prostih strelcev, ki si razlagajo volitve kot priložnost za uveljavitev sebičnih osebnih interesov.

Čeprav je to zvonjenje po toči, pa pričakujem od vodstva Gibanja Svoboda, da se pogovori z lokalnim odborom in ga usmeri na pravo pot, da bi v štirih letih mandata občinskega sveta pod novim županom svetniki Svobode ne postali njegov glasovalni stroj. V tem trenutku so namreč edina opozicija aktualnemu županu trije svetniki dveh nestrankarskih list, pa še te kompetentne ljudi je mandatna komisija novega župana »umirila« z dodelitvijo nalog, ki niso njihova strokovna področja.

Kot aktivni udeleženec petkovih protestov in Ljudske skupščine pričakujem (morda naivno) javni odgovor vsaj na ta moj zapis.

Srečo Knafelc, Krvava Peč