»Srečen sem, da sem tukaj. Prav tako moja družina, ki me je podprla pri odločitvi. Moja nogometna pot v Evropi je končana. Tam sem podrl vse rekorde, zdaj pa jih nekaj želim postaviti še tu v Savdski Arabiji,« je dejal Cristiano Ronaldo.

»Moja nogometna kariera se še ni končala. Imel sem veliko ponudb najboljših klubov iz Evrope, Brazilije, Avstralije, ZDA in celo Portugalske, vendar dal sem svojo besedo Al-Nasrju. Prišel sem, ker želim pomagati pri razvoju nogometa in spremeniti miselnost ljudi po vsem svetu o tej igri,« je med drugim povedal 37-letni Portugalec.

Vsako minuto bo zaslužil 1600 evrov

Ronaldo je po podatkih, ki sicer niso uradni, podpisal eno najvišjih pogodb v zgodovini športa. Na mesec bo zaslužil 16 milijonov evrov oziroma 760.000 evrov vsak dan ali 1600 evrov na minuto. Te številke bodo lahko še bistveno višje, saj se je Ronaldo zaobljubil Savdski Arabiji do leta 2030. Po izteku nogometne pogodbe bo do konca desetletja opravljal vlogo svetovalca oziroma skrbel za promocijo nogometa v Savdski Arabiji, ki se poteguje za organizacijo svetovnega prvenstva 2030. Po poročanju španskega časnika As bo do 2030 zaslužil skupno 500 milijonov evrov.

Pred predstavitvijo na nabito polnem stadionu Mrspool Park je spregovoril tudi njegov trener pri Al-Nasrju Rudi Garcia. »Moj cilj je, da bo Cristiano srečen in da bo klub z njim osvojil nove lovorike. Cristiano je med najboljšimi nogometaši v zgodovini. Enostavno bo delati z njim, saj mu ne bo treba veliko razlagati o nogometu,« je dejal francoski strateg.

Al-Nasr prva tekma po predstavitvi Ronalda čaka v četrtek, 5. januarja, vendar še ni znano, ali bo Portugalec v kadru, naslednja pa je na vrsti 14. januarja prav tako v domačem prvenstvu.