Sredi novembra je majhno univerzitetno mesto Moscow v Idahu, kjer živi okoli 25.000 ljudi, pretresla neopisljiva tragedija. V posteljah v večnadstropni hiši so namreč našli trupla štirih študentov, 21-letnih Kaylee in Madison ter 20-letne Xane in njenega enako starega fanta Ethana. Bili so brutalno umorjeni. Prebivalci so bili prestrašeni, v mestecu namreč kar sedem let niso zabeležili umora. Študenti niso upali na predavanja, nekateri so se celo začasno izselili, drugi so naokrog hodili oboroženi s solzivcem. Niso vedeli, ali bo morilec udaril še enkrat. Na ogromno vprašanj policija ni imela odgovorov. Zakaj je denimo morilec do smrti zabodel četverico, študentki, ki sta napade prespali, pa pustil živeti? Kdo bi sploh storil kaj tako krutega? In zakaj? Policija je bila skopa z informacijami, saj javnosti ni želela razkriti določenih podrobnosti, ki bi jih lahko vedeli samo policisti in morilec. Več tednov so se otepali hudih kritik, da tavajo v temi in da se v lovu na morilca ne trudijo dovolj. Tišino so prekinili tik pred božičem, ko so sedem tednov po umorih tudi s pomočjo informacij javnosti in FBI aretirali osumljenca, 28-letnega Bryana Christopherja Kohbergerja, doktorskega študenta kriminologije in kazenskega prava. Ob treh ponoči so ga prijeli v hiši njegovih staršev v zvezni državi Pensilvanija, 3200 kilometrov stran od kraja zločina. Pristal je v priporu, možnosti za plačilo varščine nima.

Brez motiva in orožja

Policija še ni našla morilskega orožja, šlo naj bi za velik nož, prav tako ni znan motiv za umore in ali so se osumljeni in žrtve sploh poznali. Primer je bil zapleten, policisti so opravili razgovore z več kot 300 osebami in preverili več kot dvajset tisoč različnih informacij. Do Kohbergerja sta jih vodila sled DNK, ki naj bi jo našli na kraju zločina, in pa beli hyundai, ki so ga opazili v bližini kraja zločina. Osumljenec je živel kakih deset kilometrov stran od študentske hiše, študiral je na Univerzi v Washingtonu. Vpletenost v umore zanika, njegov začasni zagovornik Jason LaBar pa pravi, da je mladenič »malce šokiran« in »nadvse inteligenten«. Pred začetkom sojenja bo zahteval temeljit pregled njegovega psihičnega stanja. Daleč od tega, da bi bilo delo policije zaključeno, preiskava se je sedaj prestavila na povsem drugo raven. Policija javnost še vedno prosi za pomoč, obenem pa ponavlja, da tudi po zakonu ne smejo izdati več podrobnosti o primeru. Kaj več naj bi bilo znanega po izročitvi osumljenca v Idaho. Mimogrede: Kohberger naj bi se v sklopu študija trudil pridružiti študiji, v kateri bi skušali raziskovalci doumeti, kako čustva in psihološke značilnosti posameznika vplivajo na njegove odločitve ob storitvi kaznivega dejanja.