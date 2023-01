Sodeč po podatkih ruskega ministrstva za obrambo, ki je uradno priznalo 63 smrti, gre za najbolj smrtonosen napad na ruske sile od začetka invazije 24. februarja lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Služba za strateško komuniciranje ukrajinske vojske je število žrtev sicer postavila precej višje - po navedbah Kijeva je bilo v napadu ubitih 400 ruskih vojakov, še 300 pa naj bi bilo ranjenih.

Med ubitimi ruskimi vojaki naj bi prevladovali rezervisti, ki so bili vpoklicani v okviru delne mobilizacije. Poslopje, kjer so se nahajali vojaki, so po navedbah Moskve zadele štiri rakete ameriškega sistem himars, dva izstrelka pa naj bi sestrelila protiraketna obramba.

V mestu Samara je medtem danes potekala slovesnost za preminule ruske vojake, ki pa je prerasla v shod podpornikov vojaškega posredovanja v Ukrajini. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je dogodka udeležilo okrog 500 ljudi. Da so med mrtvimi vojaki številni iz regije Samara, je za lokalne medije potrdil tamkajšnji guverner Dmitrij Azarov, h kaznovanju odgovornih za napad pa je prek družbenih omrežij pozval Mihail Matvejev, poslanec komunistov, ki v ruski dumi zastopa Samaro. Azarov se je danes srečal s predstavniki obrambnega ministrstva in potrdil, da so ranjence prepeljali v ruski Rostov, še navajajo lokalni mediji.

Napad je na družbenih omrežjih pri ruskih uporabnikih, ki redno poročajo o dogajanju na fronti, sprožil tudi kopico obsodb poveljnikov ruske vojske, ki da nosijo odgovornost za tako številčne smrti.

Rusko obrambno ministrstvo je sploh prvič po septembru dalo javno izjavo o smrti vojakov na bojiščih v Ukrajini. Takrat je to storil minister Sergej Šojgu, ko je javnost seznanil s skupnim številom ubitih ruskih vojakov od začetka invazije. To je po ministrovih besedah znašalo 5937.

Mesto Makijivka v regiji Doneck, kjer je prišlo do napada, je sicer že od leta 2014 pod nadzorom proruskih separatistov.

Putin ukazal predvajanje dokumentarcev o vojni v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem kulturnemu ministrstvu naročil, naj v kinematografih zagotovi prikazovanje dokumentarnih filmov o vojni v Ukrajini. Rusko obrambno ministrstvo pa mora v skladu z navodili nuditi oporo vsem filmskim ustvarjalcem, ki bodo snemali dokumentarce o »herojstvu udeležencev posebne vojaške operacije«.

Filmi ruske proizvodnje bodo morali biti posvečeni tudi »boju proti širitvi neonacistične in neofašistične ideologije«, je zapisano v seznamu navodil, objavljenem na spletni strani Kremlja. Kulturno ministrstvo mora organizirati še »festival patriotskih dokumentarcev«. Kulturna ministrica Olga Ljubimova mora spremembe uveljaviti do 1. februarja, obrambni minister Sergej Šojgu pa bo Putinu o implementaciji danih navodil poročal mesec pozneje.

Ruske oblasti so od začetka invazije v Ukrajini februarja lani okrepile nadzor nad neodvisnimi mediji, medtem pa provladni mediji prenašajo državno propagando in upravičujejo odločitev Kremlja o napadu na zahodno sosedo. Cilja tega sta bila po Putinovih besedah »denacifikacija« in »demilitarizacija« Ukrajine.

V skladu z novo restriktivno zakonodajo morajo mediji med drugim vojno v Ukrajini označevati izključno kot posebno vojaško operacijo.