Čeprav se to sliši kot šala, resnica ni daleč. Pogodba ima 14 členov, med njimi je tudi člen, da stranki v javnosti ne bosta nasprotovali druga drugi in predvsem ne županu. Pa tudi člen, da posamezni svetnik »lahko izjemoma glasuje drugače«, kot je bilo določeno na koalicijskih usklajevanjih, a mora o tem pred glasovanjem obvestiti svet stranke in ta koalicijskega partnerja. In še člen, da če se stranki pri usklajevanjih o določeni zadevi v dveh krogih ne dogovorita, ni tretjega kroga usklajevanja, temveč odločitev sprejme župan.

Tako od včeraj ni nobene dileme več, da v mestu v tem sklicu mestnega sveta ni svobode, ker prestolnici spet vlada en sam šef.