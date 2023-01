Salus v nakup družbe Meditrade

Veletrgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki Salus je kupil trgovca z medicinsko opremo Meditrade. Vrednost posla, ki ga morajo med drugim odobriti še regulatorji, je nekaj več kot sedem milijonov evrov, pogodbo pa so podpisali danes, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Salusa.